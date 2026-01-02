Fora dos planos, Alex Santana fará trabalhos separados no Corinthians

Volante não deve ser aproveitardo por Dorival Júnior nesta temporada e não irá se reapresentar junto com o elenco alvinegro

A comissão técnica tomou a decisão às vésperas do término do período de férias e comunicada pela diretoria ao jogador nesta sexta-feira (02). Com isso, Alex Santana irá se apresentar apenas na segunda-feira (05), e realizará trabalhos em horários diferentes do restante do time. A tendência é que a programação se mantenha até o clube encontrar um interessado no volante.

O volante Alex Santana terá um começo de temporada diferente dentro do Corinthians. O jogador não está nos planos de Dorival Júnior para a sequência do ano e terá uma programação diferente do restante do elenco , que se reapresenta neste sábado (03).

Apesar de não estar nos planos, Alex Santana tem o desejo de permanecer no Timão e tem esperanças de que seja aproveitado. O jogador possui uma boa relação com o restante do elenco do Corinthians e também pode ganhar uma oportunidade devido à necessidade de um grupo maior, já que o Alvinegro disputará o Brasileirão e a Libertadores de forma simultânea.

Na última temporada, o volante esteve emprestado ao Grêmio, onde não teve uma boa passagem. Alex disputou apenas dez partidas e não conquistou o prestígio do torcedor tricolor. O jogador tem contrato com o Corinthians até o final de 2027. Até agora, o clube recebeu apenas sondagens sobre a situação do atleta, mas não houve nenhuma oferta oficial.

