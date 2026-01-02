Fluminense se reapresenta com primeira parte do elenco

Jogadores formados nas categorias de base, com pouca minutagem e volta de emprestado iniciam pré-temporada 2026 nesta sexta

O grupo é em sua maioria por Moleques de Xerém, que se juntam a nomes como Igor Rabello, Lezcano, Marcelo Pitaluga, Riquelme Felipe, Santi Moreno e Vitor Eudes. Também compõem o elenco o atacante Lelê, que retorna de empréstimo, e o zagueiro Jemmes, primeiro reforço anunciado pelo clube para 2026. O grupo será comandado pelo técnico Luis Zubeldía na pré-temporada.

O ano de 2026 já começou para o Fluminense . O primeiro grupo de atletas do futebol profissional se apresentou na tarde desta sexta-feira (02/01), no CT Carlos Castilho, para iniciar os trabalhos visando à estreia da equipe no Campeonato Carioca. Neste primeiro dia, os jogadores realizaram testes na fisiologia e exercícios na academia. O grupo volta aos treinos neste sábado (03/01), às 9h30, no CT Carlos Castilho.

Entre os jovens, há Naarã Lucas e Wesley Natã, destaques da geração 2008, que completam 18 anos nesta temporada. Ambos também estão também no grupo para Copinha e seriam titulares. No entanto, com a “convocação” para o profissional, eles estarão nas primeiras rodadas do Cariocão.

O segundo grupo, que contará com os atletas que encerraram a temporada passada, se apresenta no próximo dia 8 (quinta-feira da próxima semana). Aliás, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que chegará ao Flu neste sábado (3) para realizar exames médicos e assinar contrato, pode se apresentar com o segundo grupo.

O Fluminense, por fim, vai estrear no Campeonato Carioca no próximo dia 14 de janeiro (quarta-feira), quando enfrenta o Madureira, às 19h. O local, porém, ainda não está definido.

