Fluminense fecha contratação de Guilherme Arana, do Atlético

Lateral-esquerdo viaja ao Rio de Janeiro neste sábado (3) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor

A única discussão era entre empresários do jogador e o Atlético que estavam discutindo condições finais do negócio. Afinal, Fluminense, Galo e Arana acertaram valores, bases salariais e contrato antes deste cenário. O Flu, aliás, aceitou desembolsar 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões na cotação atual) junto ao clube mineiro.

Após acerto de Guilherme Arana, Fluminense , Atlético-MG e empresários, a negociação, enfim, está oficialmente fechada. Assim, o lateral-esquerdo deixa o Galo, já tem viagem marcada para o Rio de Janeiro e vai se apresentar ao Tricolor das Laranjeiras neste sábado (3). Ele vai realizar exames médicos e assinar com o Flu. A informação é da Itatiaia.

Com isso, o Atlético perde o lateral, mas já ganhou reforço no setor. No dia 26 de dezembro, desembarcou em Belo Horizonte o lateral-esquerdo Renan Lodi, ex-Al-Hilal-SAU e Seleção Brasileira, que acertou com o Atlético até o fim de 2030.

O Fluminense estava em busca de reforço para a lateral com experiência, regularidade e estilo ofensivo. Assim, a comissão técnica entendeu que o Guilherme Arana não só cumpre os requisitos, mas amplia alternativas no setor. Atualmente, o grupo conta com Renê e Gabriel Fuentes para a função. O colombiano, por sua vez, não viveu grande fase em 2025.

Carreira de Arana

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana acumula passagens por Sevilla (Espanha) e Atalanta (Itália), mas consolidou carreira no Atlético-MG, clube que defende desde 2020. No clube mineiro, atuou em 271 oportunidades, com 23 gols marcados e 37 assistências. Pelo Galo, é hexacampeão estadual (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), campeão brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022).

No momento, o Fluminense anunciou o zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol. Além disso, tem interesse em Savarino, do Botafogo. No entanto, o Alvinegro fez exigências para liberar o venezuelano.