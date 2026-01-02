Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense encaminha empréstimo de Lavega ao Coritiba

Uruguaio tem pouco espaço no Tricolor em 2025 e pode ganhar minutagem no futebol brasileiro pelo Coxa na temporada 2026
O Fluminense encaminhou o empréstimo do uruguaio Joaquín Lavega para o Coritiba até o final da temporada. O atacante ainda vai realizar exames e assinar o termo de empréstimo, quando se apresentar ao Tricolor no próximo sábado. A informação inicial é do Jornada KTO 1902.

Ele, aliás, estaria no grupo que se reapresentou nesta sexta-feira (2), mas acabou atrasado por conta de um problema no voo saindo do Uruguai. Diante da negociação já encaminhada, o jogador não deve comparecer no CT Carlos Castilho e, portanto, tende a se apresentar em Curitiba.

O uruguaio, de 20 anos, disputou apenas cinco partidas na temporada. O seu último jogo foi em 20 de setembro, no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, quando saiu do banco e mostrou boa movimentação pelos lados do campo. Apesar de ter um gol anulado por impedimento, deixou boa impressão na partida. A equipe, aliás, ainda era comandada por Renato Gaúcho.

Lavega chegou ao Tricolor como promessa e passou por um trabalho físico e tático específico. Apesar disso, o objetivo é prepará-lo para diferentes funções, explorando sua velocidade, disposição defensiva e chegada ao ataque. No entanto, o empréstimo ao Coritiba pode ser uma boa opção para ganhar mais minutos dentro de campo.

Por fim, o atleta chegou ao clube tricolor depois de ser destaque pelo River Plate, do seu país. Na temporada passada, ele entrou em campo em 37 jogos, anotou 12 gols e deu quatro assistências.

