Fluminense encaminha empréstimo de Lavega ao Coritiba

Fluminense encaminha empréstimo de Lavega ao CoritibaUruguaio tem pouco espaço no Tricolor em 2025 e pode ganhar minutagem no futebol brasileiro pelo Coxa na temporada 2026
O Fluminense encaminhou o empréstimo do uruguaio Joaquín Lavega para o Coritiba até o final da temporada. O atacante ainda vai realizar exames e assinar o termo de empréstimo, quando se apresentar ao Tricolor no próximo sábado. A informação inicial é do Jornada KTO 1902.
Ele, aliás, estaria no grupo que se reapresentou nesta sexta-feira (2), mas acabou atrasado por conta de um problema no voo saindo do Uruguai. Diante da negociação já encaminhada, o jogador não deve comparecer no CT Carlos Castilho e, portanto, tende a se apresentar em Curitiba.
O uruguaio, de 20 anos, disputou apenas cinco partidas na temporada. O seu último jogo foi em 20 de setembro, no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, quando saiu do banco e mostrou boa movimentação pelos lados do campo. Apesar de ter um gol anulado por impedimento, deixou boa impressão na partida. A equipe, aliás, ainda era comandada por Renato Gaúcho.
Lavega chegou ao Tricolor como promessa e passou por um trabalho físico e tático específico. Apesar disso, o objetivo é prepará-lo para diferentes funções, explorando sua velocidade, disposição defensiva e chegada ao ataque. No entanto, o empréstimo ao Coritiba pode ser uma boa opção para ganhar mais minutos dentro de campo.
Por fim, o atleta chegou ao clube tricolor depois de ser destaque pelo River Plate, do seu país. Na temporada passada, ele entrou em campo em 37 jogos, anotou 12 gols e deu quatro assistências.