Flamengo monitora destaque do Coritiba e avalia fazer proposta

O Flamengo segue de olho no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Com objetivo de ter dois titulares por posição, o Rubro-Negro procura um reserva com capacidade de disputar vaga com Rossi e definiu dois nomes: Gabriel Brazão, do Santos, e Pedro Morisco, do Coritiba. Dessa forma, deve enviar propostas nos próximos dias, de acordo com o “ge”.
A prioridade é Gabriel Brazão. Afinal, o Flamengo chegou a um acordo com o goleiro no meio do ano passado, mas não conseguiu a liberação do Santos. O Peixe conta com 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 40% são da Inter de Milão, da Itália. Caso receba uma nova negativa, a alternativa será Pedro Morisco, do Coritiba.
Pedro Morisco, de 21 anos, é quatro anos mais novo do que Brazão, do Santos. O jovem goleiro se destacou pelo Coritiba na Série B do Brasileirão, em 2025. Durante a última temporada, disputou 41 jogos e sofreu apenas 24 gols. Portanto, ele teve uma média de 0,58 gols sofridos por partida, com uma média inferior apenas a Rossi, Fábio e Weverton.
O Flamengo mudou a estratégia no mercado em 2026. Com o time bem definido, o Rubro-Negro mudou o perfil e aposta, agora, em jovens com certa experiência e com capacidade de disputar a posição de titular, em todos os setores. Isso é um pedido do técnico Filipe Luís, que deseja ter “dois titulares” por posição.
