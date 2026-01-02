Flamengo monitora destaque do Coritiba e avalia fazer proposta

O Flamengo segue de olho no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Com objetivo de ter dois titulares por posição, o Rubro-Negro procura um reserva com capacidade de disputar vaga com Rossi e definiu dois nomes: Gabriel Brazão, do Santos, e Pedro Morisco, do Coritiba. Dessa forma, deve enviar propostas nos próximos dias, de acordo com o “ge”.

A prioridade é Gabriel Brazão. Afinal, o Flamengo chegou a um acordo com o goleiro no meio do ano passado, mas não conseguiu a liberação do Santos. O Peixe conta com 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 40% são da Inter de Milão, da Itália. Caso receba uma nova negativa, a alternativa será Pedro Morisco, do Coritiba.