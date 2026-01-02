Flamengo informa que Saúl passará por cirurgia

Flamengo informa que Saúl passará por cirurgiaVolante vem sofrendo com dores no calcanhar esquerdo há três meses, de acordo com comunicado emitido pelo rubro-negro; saiba mais
O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (2/1) que o volante Saúl Ñíguez passará por cirurgia na próxima semana, na Espanha. O espanhol fará o procedimento no calcanhar esquerdo, local que o incomodava há cerca de três meses.
Desde então, ainda segundo o Rubro-Negro, Saúl é acompanhado pelo departamento médico de forma contínua. A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada junto ao DM. Ainda não se sabe, porém, o tempo de recuperação do atleta.
LEIA MAIS: Flamengo estreará mais cedo na temporada; entenda
O Flamengo também informou que a cirurgia ficará a cargo de Niek van Dijk, holandês referência mundial no assunto. Por fim, o Mais Querido revelou que só informará a data da cirurgia após a consulta final com o médico.
Saúl, contratado em julho após encerrar passagem pelo Atlético de Madrid (ESP), realizou 24 partidas neste primeiro ano pelo Flamengo. Até aqui, ele anotou duas assistências, mas não marcou seu primeiro gol. O jogador fez parte do elenco campeão da Libertadores, do Brasileirão, do Derby das Américas e da Copa Challenger, além do vice-campeonato do Intercontinental. Na ocasião, ele foi um dos jogadores que parou no goleiro Safonov na disputa de pênaltis contra o PSG, no fim de dezembro de 2025.