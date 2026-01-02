Flamengo informa que Saúl passará por cirurgia

Volante vem sofrendo com dores no calcanhar esquerdo há três meses, de acordo com comunicado emitido pelo rubro-negro; saiba mais / Crédito: Jogada 10

O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (2/1) que o volante Saúl Ñíguez passará por cirurgia na próxima semana, na Espanha. O espanhol fará o procedimento no calcanhar esquerdo, local que o incomodava há cerca de três meses. Desde então, ainda segundo o Rubro-Negro, Saúl é acompanhado pelo departamento médico de forma contínua. A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada junto ao DM. Ainda não se sabe, porém, o tempo de recuperação do atleta.