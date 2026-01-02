Flamengo estreará mais cedo na temporada; entenda

Flamengo estreará mais cedo na temporada; entendaFerj divulga antecipação da partida contra a Portuguesa, pela quinta rodada da Taça Guanabara; jogo será no dia 11, antes da primeira rodada
Após um espetacular ano de 2025, a estreia do Flamengo em 2026 será mais cedo que o planejado. Afinal, a Ferj alterou nesta sexta-feira (2/1) a data da quinta partida do Mengão no Campeonato Carioca. Antes marcado para o dia 31 de janeiro, o jogo contra a Portuguesa será já no dia 11 deste mês – um domingo. A bola rola às 20h30 (de Brasília), mas ainda não há definição sobre o palco.
Isso ocorre por conta da data da Supercopa do Brasil (contra o Corinthians), marcada pela CBF para 1º de fevereiro, em Brasília. Por não haver tempo hábil, a Ferj modificou a data do duelo, pela penúltima rodada da Taça Guanabara.
Dessa forma, a estreia do Flamengo na temporada acontecerá três dias antes do previsto. A primeira rodada é contra o Bangu, no dia 14, às 21h30. O Fla ainda encara Volta Redonda, Vasco, Fluminense e encerra sua participação na fase de grupos contra o Sampaio Corrêa.
O Rubro-Negro, aliás, se encontra no Grupo B da competição, ao lado de Botafogo, Madureira, Nova Iguaçu, Maricá e Boavista. Diferente de outras temporadas, o regulamento mudou para a edição 2026. Agora, os times de um grupo enfrentam as equipes da outra chave, formando, assim, as seis rodadas da Taça Guanabara. Os quatro primeiros de cada grupo avançam às quartas de final.