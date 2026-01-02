Flamengo estreará mais cedo na temporada; entenda

Ferj divulga antecipação da partida contra a Portuguesa, pela quinta rodada da Taça Guanabara; jogo será no dia 11, antes da primeira rodada / Crédito: Jogada 10

Após um espetacular ano de 2025, a estreia do Flamengo em 2026 será mais cedo que o planejado. Afinal, a Ferj alterou nesta sexta-feira (2/1) a data da quinta partida do Mengão no Campeonato Carioca. Antes marcado para o dia 31 de janeiro, o jogo contra a Portuguesa será já no dia 11 deste mês – um domingo. A bola rola às 20h30 (de Brasília), mas ainda não há definição sobre o palco. Isso ocorre por conta da data da Supercopa do Brasil (contra o Corinthians), marcada pela CBF para 1º de fevereiro, em Brasília. Por não haver tempo hábil, a Ferj modificou a data do duelo, pela penúltima rodada da Taça Guanabara.