Filipe Luís e José Boto observam goleiro em Gil Vicente x Sporting

Filipe Luís e José Boto observam goleiro em Gil Vicente x SportingTécnico e diretor do Flamengo comparecem ao duelo, nesta sexta (2), para acompanhar o brasileiro Andrew, que atua pelos gilistas
De forma inesperada, o técnico Filipe Luís e o diretor José Boto, do Flamengo, marcaram presença na partida entre Gil Vicente e Sporting, pela 17ª rodada do Campeonato Português, nesta sexta-feira (2). Os dois estão no Cidade de Barcelos e vão observar de perto o goleiro brasileiro Andrew, hoje sensação do futebol português, que ocupa a quarta colocação da Liga. A informação é da ESPN.
Nas últimas semanas, o jovem goleiro foi alvo de duas consultas concretas do Brasil (Bahia e Red Bull Bragantino) e também de Itália (Milan) e França (Brest). Desta maneira, o Flamengo surge como mais um interessado em contratar o jogador.
Nesta janela de transferências, o Flamengo busca um goleiro para brigar por posição com Agustín Rossi. Gabriel Brazão é o principal alvo até o momento. No entanto, o Santos pediu um valor acima dos 10 milhões de euros (R$ 64 milhões), para começar a iniciar as conversas. Assim, o clube busca outras opções.
Andrew soma cinco temporadas consecutivas no Gil Vicente e vínculo apenas até junho de 2026. Ou seja, já tem a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer clube. Com passagens pela Seleção de base do Brasil, o arqueiro, de 24 anos, contabiliza 17 jogos oficiais na atual temporada.
Nome pouco conhecido no Brasil, Andrew começou na base do Botafogo. Sem ser utilizado no profissional do Glorioso, o goleiro foi negociado com o Gil Vicente em 2021, logo após deixar o sub-20.