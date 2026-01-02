Filipe Luís e José Boto observam goleiro em Gil Vicente x Sporting

Técnico e diretor do Flamengo comparecem ao duelo, nesta sexta (2), para acompanhar o brasileiro Andrew, que atua pelos gilistas / Crédito: Jogada 10

De forma inesperada, o técnico Filipe Luís e o diretor José Boto, do Flamengo, marcaram presença na partida entre Gil Vicente e Sporting, pela 17ª rodada do Campeonato Português, nesta sexta-feira (2). Os dois estão no Cidade de Barcelos e vão observar de perto o goleiro brasileiro Andrew, hoje sensação do futebol português, que ocupa a quarta colocação da Liga. A informação é da ESPN. Nas últimas semanas, o jovem goleiro foi alvo de duas consultas concretas do Brasil (Bahia e Red Bull Bragantino) e também de Itália (Milan) e França (Brest). Desta maneira, o Flamengo surge como mais um interessado em contratar o jogador.