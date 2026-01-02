Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filipe Luís e José Boto observam goleiro em Gil Vicente x Sporting

Filipe Luís e José Boto observam goleiro em Gil Vicente x Sporting

Técnico e diretor do Flamengo comparecem ao duelo, nesta sexta (2), para acompanhar o brasileiro Andrew, que atua pelos gilistas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

De forma inesperada, o técnico Filipe Luís e o diretor José Boto, do Flamengo, marcaram presença na partida entre Gil Vicente e Sporting, pela 17ª rodada do Campeonato Português, nesta sexta-feira (2). Os dois estão no Cidade de Barcelos e vão observar de perto o goleiro brasileiro Andrew, hoje sensação do futebol português, que ocupa a quarta colocação da Liga. A informação é da ESPN.

Nas últimas semanas, o jovem goleiro foi alvo de duas consultas concretas do Brasil (Bahia e Red Bull Bragantino) e também de Itália (Milan) e França (Brest). Desta maneira, o Flamengo surge como mais um interessado em contratar o jogador.

Nesta janela de transferências, o Flamengo busca um goleiro para brigar por posição com Agustín Rossi. Gabriel Brazão é o principal alvo até o momento. No entanto, o Santos pediu um valor acima dos 10 milhões de euros (R$ 64 milhões), para começar a iniciar as conversas. Assim, o clube busca outras opções.

Andrew soma cinco temporadas consecutivas no Gil Vicente e vínculo apenas até junho de 2026. Ou seja, já tem a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer clube. Com passagens pela Seleção de base do Brasil, o arqueiro, de 24 anos, contabiliza 17 jogos oficiais na atual temporada.

Nome pouco conhecido no Brasil, Andrew começou na base do Botafogo. Sem ser utilizado no profissional do Glorioso, o goleiro foi negociado com o Gil Vicente em 2021, logo após deixar o sub-20.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar