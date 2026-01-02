Felipe Melo critica ausência de Abel no início da pré-temporada do Palmeiras

Ex-jogador questiona férias estendidas do técnico português após ano sem títulos e diz que ele deveria dar o exemplo em 2026 / Crédito: Jogada 10

Ídolo da história recente do Palmeiras e hoje comentarista, Felipe Melo recorreu às redes sociais para demonstrar incômodo com o planejamento do clube para o início da temporada 2026. O alvo da crítica foi o técnico Abel Ferreira, que tem retorno previsto após a reapresentação dos jogadores, algo que, na avaliação do ex-volante, não condiz com o momento vivido pelo time. Conforme o cronograma divulgado pelo Palmeiras, os jogadores retornam neste domingo (4) para dar início à preparação visando o Campeonato Paulista. Abel Ferreira, por sua vez, tem chegada prevista para o dia 8.

Sem conquistas ao longo do ano, ele entende que o treinador português deveria dar o exemplo e se apresentar antes do elenco. “Foi uma temporada em que o clube investiu bastante e terminou sem títulos. Nessa situação, o treinador precisa ser o primeiro a chegar. Vejo isso como um erro sério”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais. O ex-jogador ainda levantou a possibilidade de insatisfação interna no grupo. Segundo ele, a mensagem passada pode ser mal interpretada pelos atletas, especialmente após um ano frustrante. “O jogador pode pensar: ‘não ganhou nada e ainda volta depois?’”, completou. Dentro de campo, o Palmeiras passou perto de conquistas, mas acumulou decepções. No Campeonato Paulista, ficou com o vice ao perder a decisão para o Corinthians. Na Copa do Brasil, a eliminação veio precocemente, nas oitavas de final, também diante do rival, com duas derrotas. ‘Mais responsabilidade’ A sequência de resultados negativos, no entanto, se estendeu ao segundo semestre. No Brasileirão, o time encerrou a competição na segunda colocação, atrás do Flamengo. Já na Libertadores, disputada em Lima, no Peru, o Palmeiras voltou a bater na trave ao ser derrotado pelo rubro-negro por 1 a 0 na final, com gol marcado por Danilo.

Porém, mesmo tendo vivido um período de grandes conquistas sob o comando de Abel Ferreira — incluindo duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil — Felipe Melo afirmou que não poderia se omitir diante do atual cenário. “Não gosto de fugir de assunto nem de ficar em cima do muro. A partir do momento em que toma essa decisão, ele assume ainda mais responsabilidade para vencer em 2026”, avaliou. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

