Fagner acerta permanência no Cruzeiro e negocia rescisão com Corinthians

Fagner acerta permanência no Cruzeiro e negocia rescisão com CorinthiansRelação com Tite pesou na continuidade do jogador na Toca da Raposa
O Cruzeiro acertou a permanência de Fagner após o período de empréstimo firmado com o Corinthians na temporada de 2025. O lateral-direito negocia a rescisão do vínculo atual, válido até o fim de 2026, junto ao clube paulista, que busca compensação financeira pela liberação antecipada. A informação é do site “No Ataque”.
As tratativas entre Cruzeiro e Fagner avançaram nos dias finais do ano, com diálogo direto entre as partes envolvidas. O jogador manifestou interesse na continuidade há alguns meses, citando adaptação à cidade e compreensão do plano esportivo apresentado pela diretoria como motivos para a permanência.
Enquanto isso, o Corinthians definiu que não pretende utilizar Fagner em seu elenco na temporada de 2026. A diretoria entende que a saída reduziria gastos salariais, já que os clubes dividiram os pagamentos durante o empréstimo. Mesmo assim, o clube avalia alternativas para receber valores pelo encerramento do contrato.
Diante desse cenário, o Cruzeiro optou por não realizar pagamento imediato pela transferência. A diretoria aguarda um entendimento entre atleta e Corinthians antes de formalizar a assinatura. Pessoas envolvidas na negociação acreditam em definição nos próximos dias, o que permitiria a apresentação do jogador na semana seguinte.
Relação com Tite facilitou permanência de Fagner no Cruzeiro
Durante o segundo semestre de 2025, o Cruzeiro adotou postura cautelosa sobre a continuidade do lateral. No entanto, reuniões no departamento de futebol alteraram a avaliação inicial e abriram espaço para o acordo atual. Nesse contexto, o nome de Fagner recebeu apoio interno pela trajetória em competições continentais e pelo histórico profissional com Tite, novo técnico da Raposa. O treinador trabalhou com o lateral no Corinthians e o convocou para a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2018.
Apesar dessa relação, Tite não solicitou a contratação de forma direta. O técnico afirmou que utilizaria o jogador caso o departamento de futebol aprovasse a permanência por consenso interno. As informações são do “ge”.
O Cruzeiro contratou Fagner no início de 2025 para disputar posição com William. Ambos alternaram participações até julho, quando uma fratura na fíbula afastou Fagner do restante da temporada. Além deles, Kauã Moraes integra as opções disponíveis para a lateral direita.
