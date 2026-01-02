Fagner acerta permanência no Cruzeiro e negocia rescisão com Corinthians

As tratativas entre Cruzeiro e Fagner avançaram nos dias finais do ano, com diálogo direto entre as partes envolvidas. O jogador manifestou interesse na continuidade há alguns meses, citando adaptação à cidade e compreensão do plano esportivo apresentado pela diretoria como motivos para a permanência.

O Cruzeiro acertou a permanência de Fagner após o período de empréstimo firmado com o Corinthians na temporada de 2025. O lateral-direito negocia a rescisão do vínculo atual, válido até o fim de 2026, junto ao clube paulista, que busca compensação financeira pela liberação antecipada. A informação é do site “No Ataque”.

Enquanto isso, o Corinthians definiu que não pretende utilizar Fagner em seu elenco na temporada de 2026. A diretoria entende que a saída reduziria gastos salariais, já que os clubes dividiram os pagamentos durante o empréstimo. Mesmo assim, o clube avalia alternativas para receber valores pelo encerramento do contrato.

Diante desse cenário, o Cruzeiro optou por não realizar pagamento imediato pela transferência. A diretoria aguarda um entendimento entre atleta e Corinthians antes de formalizar a assinatura. Pessoas envolvidas na negociação acreditam em definição nos próximos dias, o que permitiria a apresentação do jogador na semana seguinte.

Relação com Tite facilitou permanência de Fagner no Cruzeiro

Durante o segundo semestre de 2025, o Cruzeiro adotou postura cautelosa sobre a continuidade do lateral. No entanto, reuniões no departamento de futebol alteraram a avaliação inicial e abriram espaço para o acordo atual. Nesse contexto, o nome de Fagner recebeu apoio interno pela trajetória em competições continentais e pelo histórico profissional com Tite, novo técnico da Raposa. O treinador trabalhou com o lateral no Corinthians e o convocou para a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2018.

Apesar dessa relação, Tite não solicitou a contratação de forma direta. O técnico afirmou que utilizaria o jogador caso o departamento de futebol aprovasse a permanência por consenso interno. As informações são do “ge”.