Espanyol x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Os Blanquiazules, porém, não vencem o clássico desde 17 de janeiro de 2018, quando Óscar Melendo anotou o único gol naquele confronto pelas quartas de final da Copa do Rei 2017/18. O encontro mais recente entre as equipes foi em 15 de maio deste ano e terminou 2 a 0, gols de Yamal e Ferran Torres.

Líder de LaLiga, o Barcelona estreia em 2026 no sábado (3), quando disputa um clássico contra o Espanyol no RCDE Stadium, em Cornella de Llobregat (Espanha), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol . A equipe culé chega embalada após sete vitórias consecutivas na temporada. São 46 pontos, quatro a mais do que o arquirrival Real Madrid (2º). Do outro lado, os Periquitos também estão em sequência positiva, com cinco vitórias seguidas. O time ocupa a quinta colocação, com 33 pontos.

Onde assistir

A partida entre Espanyol e Barcelona, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, assim, terá a transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega o Espanyol

O Espanyol busca manter o bom momento em campo, porém terá que superar o seu rival e mostrou dificuldades nos últimos jogos contra o Barça. Na última rodada, o time venceu por 2 a 1 o Athletic Bilbao. Uma das esperanças de gol é o artilheiro da equipe na competição: Pere Milla, que soma seis gols em 18 rodadas. Além disso, a equipe comandada por Manolo González ainda contará com o apoio da torcida.

Para o duelo dentro de casa, o time da casa, entretanto, tem algumas dúvidas para a primeira partida de 2026. Edu Expósito e Terrats ainda não estão 100% garantidos para o confronto, mas o primeiro tem chance até mesmo de iniciar entre os titulares.

Como chega o Barcelona

Do outro lado, o Barcelona faz uma temporada consistente e entra como favorito para garantir os três pontos. Com um time recheado de estrelas, o Barça não perde desde outubro, com oito vitórias e pode manter o embalo diante do Espanyol, contra quem tem um retrospecto positivo, até mesmo como visitante. Nos últimos 12 jogos, o Barcelona venceu oito, enquanto o restante das partidas ficaram no empate.