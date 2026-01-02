Endrick treina pela primeira vez no Lyon e já pode estrear

Endrick treina pela primeira vez no Lyon e já pode estrearEmprestado pelo Real Madrid, atacante pode jogar neste sábado (3), contra o Monaco
Emprestado pelo Real Madrid, Endrick treinou pela primeira vez no Lyon. O atacante brasileiro participou da atividade nesta sexta-feira (2) e está à disposição para o próximo jogo. Dessa forma, o jogador pode estrear neste sábado (3), às 13h (de Brasília), contra o Monaco, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Francês.
Endrick se apresentou no Lyon nesta última quinta (1), na abertura da janela de transferências. Assim, o atacante visitou as instalações do clube francês pela primeira vez, conheceu funcionários de setores administrativos e a comissão técnica, além de receber uma dica valiosa para não usar vestimentas verdes, por ser a cor do rival Saint-Étienne.
Sem espaço com o técnico Xabi Alonso, o Real Madrid decidiu emprestar Endrick com o intuito de ter mais minutos em campo. Assim, o atacante chegou ao Lyon com status de grande contratação e com o objetivo de atuar mais, ganhar visibilidade e conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2026.
Desde que chegou ao Real Madrid, em agosto do ano passado, Endrick disputou 40 jogos e marcou sete gols. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti na temporada 2024/25, o atacante disputou 37 partidas e marcou todos os sete gols com a camisa merengue. Entretanto, recebeu apenas 99 minutos distribuídos em três jogos com Xabi Alonso em 2025/26.
