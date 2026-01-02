Edilson Capetinha é um dos nomes do BBB26, diz perfil especializado

Nova edição do Big Brother Brasil começa no dia 12 de janeiro e terá Edilson Capetinha como participante

Um dos grandes sucessos da televisão brasileira, o Big Brother Brasil (BBB) vai começar em uma nova edição. Nos últimos anos, a mistura entre famosos e anônimos tem feito bastante sucesso. A nova temporada da disputa promete fortes emoções, e um nome já chama a atenção: o do ex-jogador Edilson Capetinha. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil “Realitys Comentei”. Assim, a nova edição do reality terá início na segunda-feira (12).

Edilson tem 55 anos e já passou por diversos clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Em 2007, ele anunciou sua aposentadoria. Contudo, em 2010, interrompeu o período fora dos gramados para vestir a camisa do Bahia. Foram 15 partidas e dois gols marcados. Em 2016, voltou novamente a atuar ao assinar com o Taboão da Serra, de São Paulo. Ao fim desse contrato, ele, finalmente, se aposentou.

Após pendurar as chuteiras, Edilson virou comentarista esportivo na Band, nos programas Donos da Bola e Jogo Aberto. Na televisão, ele também teve uma boa participação no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo, em 2013.

Relembre a carreira de Edilson

O atacante iniciou sua carreira no Industrial-ES, time de Linhares, em 1987, quando a equipe ainda era amadora. Contudo, um olheiro do Guarani observou seu futebol e o levou para Campinas. Em 1993, o Palmeiras, impulsionado pelo patrocínio da Parmalat, o contratou. No Verdão, teve grande destaque, conquistou dois títulos paulistas e o Campeonato Brasileiro.

Em 1994 e 1995, jogou em Portugal; em 1996 e 1997, atuou no Japão. Em 1997, retornou, enfim, ao Brasil para defender o Corinthians. No Timão, voltou a ser destaque no futebol nacional e conquistou os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999. Ele também passou por Flamengo, Cruzeiro, Vitória, São Caetano e Vasco da Gama.