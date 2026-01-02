Cruzeiro x Barra, pela Copinha: onde assistir

Cruzeiro e Barra se enfrentam em Franca, na noite deste sábado (3), às 21h30 (de Brasília)

Cruzeiro e Barra iniciam, enfim, a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (3), às 21h30 (de Brasília), em Franca-SP. As equipes estão no Grupo 13, que conta ainda com Esporte de Patos e Francana. Estes também se enfrentam neste sábado, às 19h15 (de Brasília). Neste cenário, o time mineiro aparece como o grande favorito da chave.

Onde assistir

A CazéTV (YouTube) transmite o embate.

Como chega o Cruzeiro

O time celeste, afinal, chega à competição com alguns destaques no elenco. É o caso do meia Felipe Moraes, jogador com passagem pela Seleção Brasileira Sub-17 e que, inclusive, disputou a Copa do Mundo da categoria. Contudo, outros dois nomes que chamam atenção são o atacante Pietro e o zagueiro Vitão.

Em busca do bi, Raposa tem, aliás, um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado em 2007. Assim, o maior vencedor da Copinha é o Corinthians, com 11 títulos. São Paulo, Fluminense e Internacional têm cinco conquistas cada. O Flamengo soma quatro, enquanto Santos e Atlético-MG têm três títulos cada.

Como chega o Barra

A equipe, que possui selo de clube formador, chega, entãoi, ao maior torneio de base do país com bastante expectativa. Assim, o jovem atacante Felipe Dionísio, inclusive, carrega grande responsabilidade. O jogador tem contrato com o Barra até 2027. Ele, portanto, é jogador do sub-17, contudo, já atua pelo sub-20.