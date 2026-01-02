Cruzeiro x Barra, pela Copinha: onde assistir

Cruzeiro x Barra, pela Copinha: onde assistirCruzeiro e Barra se enfrentam em Franca, na noite deste sábado (3), às 21h30 (de Brasília)
Cruzeiro e Barra iniciam, enfim, a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (3), às 21h30 (de Brasília), em Franca-SP. As equipes estão no Grupo 13, que conta ainda com Esporte de Patos e Francana. Estes também se enfrentam neste sábado, às 19h15 (de Brasília). Neste cenário, o time mineiro aparece como o grande favorito da chave.
Onde assistir
A CazéTV (YouTube) transmite o embate.
Como chega o Cruzeiro
O time celeste, afinal, chega à competição com alguns destaques no elenco. É o caso do meia Felipe Moraes, jogador com passagem pela Seleção Brasileira Sub-17 e que, inclusive, disputou a Copa do Mundo da categoria. Contudo, outros dois nomes que chamam atenção são o atacante Pietro e o zagueiro Vitão.
Em busca do bi, Raposa tem, aliás, um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado em 2007. Assim, o maior vencedor da Copinha é o Corinthians, com 11 títulos. São Paulo, Fluminense e Internacional têm cinco conquistas cada. O Flamengo soma quatro, enquanto Santos e Atlético-MG têm três títulos cada.
Como chega o Barra
A equipe, que possui selo de clube formador, chega, entãoi, ao maior torneio de base do país com bastante expectativa. Assim, o jovem atacante Felipe Dionísio, inclusive, carrega grande responsabilidade. O jogador tem contrato com o Barra até 2027. Ele, portanto, é jogador do sub-17, contudo, já atua pelo sub-20.
Regulamento da Copinha 2026
A Copinha 2026 será disputada em sete instâncias. A competição começa com a fase de grupos, que terá início no dia 2 de janeiro e seguirá até 11 de janeiro. Assim, 128 equipes estarão divididas em 32 grupos, cada um com quatro times.
Os clubes se enfrentam em turno único dentro das chaves, e os dois primeiros colocados avançam para a segunda fase. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a grande final, marcada para o dia 25 de janeiro.
Jogos da Copinha deste 3/1
8h45: América-SP x CSA-AL
11h: Bahia-BA x Inter de Limeira-SP
13h: Flamengo-SP x Rio Branco-ES
13h: Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA
13h: Juventus-SP x FC Cascavel-PR
13h: Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas-BA
13h: Tanabi-SP x Sobradinho-DF
14h45: Corinthians-SP x Trindade-GO
15h15: Vitória-BA x Capivariano-SP
15h15: Retrô-PE x São Bento-SP
15h15: Santa Cruz-PE x Botafogo-SP
15h15: Chapecoense-SC x Volta Redonda-RJ
15h15: Goiás-GO x América-RN
17h: XV de Jaú-SP x Luverdense-MT
17h15: I9 FC-SP x Guanabara City-GO
17h15: Grêmio Prudente-SP x Carajás-PA
18h: Comercial-SP x Atlético-PI
18h45: Assisense-SP x Naviraiense-MS
19h15: Francana-SP x Esporte de Patos-PB
19h15: Araçatuba-SP x Maricá-RJ
19h30: Ceará-CE x Olímpico-SE
19h30: Vasco-RJ x Velo Clube-SP
20h15: América-MG x Noroeste-SP
21h: Athletic-MG x Guarani-SP
21h30: Athletico-PR x Oeste
21h30: Cruzeiro-MG x Barra-SC
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente