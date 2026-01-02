Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x Barra, pela Copinha: onde assistir

Cruzeiro e Barra se enfrentam em Franca, na noite deste sábado (3), às 21h30 (de Brasília)
Cruzeiro e Barra iniciam, enfim, a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (3), às 21h30 (de Brasília), em Franca-SP. As equipes estão no Grupo 13, que conta ainda com Esporte de Patos e Francana. Estes também se enfrentam neste sábado, às 19h15 (de Brasília). Neste cenário, o time mineiro aparece como o grande favorito da chave.

Onde assistir

A CazéTV (YouTube) transmite o embate.

Como chega o Cruzeiro

O time celeste, afinal, chega à competição com alguns destaques no elenco. É o caso do meia Felipe Moraes, jogador com passagem pela Seleção Brasileira Sub-17 e que, inclusive, disputou a Copa do Mundo da categoria. Contudo, outros dois nomes que chamam atenção são o atacante Pietro e o zagueiro Vitão.

Em busca do bi, Raposa tem, aliás, um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado em 2007. Assim, o maior vencedor da Copinha é o Corinthians, com 11 títulos. São Paulo, Fluminense e Internacional têm cinco conquistas cada. O Flamengo soma quatro, enquanto Santos e Atlético-MG têm três títulos cada.

Como chega o Barra

A equipe, que possui selo de clube formador, chega, entãoi, ao maior torneio de base do país com bastante expectativa. Assim, o jovem atacante Felipe Dionísio, inclusive, carrega grande responsabilidade. O jogador tem contrato com o Barra até 2027. Ele, portanto, é jogador do sub-17, contudo, já atua pelo sub-20.

Regulamento da Copinha 2026

A Copinha 2026 será disputada em sete instâncias. A competição começa com a fase de grupos, que terá início no dia 2 de janeiro e seguirá até 11 de janeiro. Assim, 128 equipes estarão divididas em 32 grupos, cada um com quatro times.

Os clubes se enfrentam em turno único dentro das chaves, e os dois primeiros colocados avançam para a segunda fase. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a grande final, marcada para o dia 25 de janeiro.

Jogos da Copinha deste 3/1

8h45: América-SP x CSA-AL

11h: Bahia-BA x Inter de Limeira-SP

13h: Flamengo-SP x Rio Branco-ES

13h: Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA

13h: Juventus-SP x FC Cascavel-PR

13h: Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas-BA

13h: Tanabi-SP x Sobradinho-DF

14h45: Corinthians-SP x Trindade-GO

15h15: Vitória-BA x Capivariano-SP

15h15: Retrô-PE x São Bento-SP

15h15: Santa Cruz-PE x Botafogo-SP

15h15: Chapecoense-SC x Volta Redonda-RJ

15h15: Goiás-GO x América-RN

17h: XV de Jaú-SP x Luverdense-MT

17h15: I9 FC-SP x Guanabara City-GO

17h15: Grêmio Prudente-SP x Carajás-PA

18h: Comercial-SP x Atlético-PI

18h45: Assisense-SP x Naviraiense-MS

19h15: Francana-SP x Esporte de Patos-PB

19h15: Araçatuba-SP x Maricá-RJ

19h30: Ceará-CE x Olímpico-SE

19h30: Vasco-RJ x Velo Clube-SP

20h15: América-MG x Noroeste-SP

21h: Athletic-MG x Guarani-SP

21h30: Athletico-PR x Oeste

21h30: Cruzeiro-MG x Barra-SC

