Cruzeiro mantém otimismo por Gerson, mas VP prega paciência: “Não é fácil”

Pedro Junio confirma desejo do jogador em voltar ao Brasil e admite que tratativas com o Zenit devem se arrastar por dias / Crédito: Jogada 10

A torcida do Cruzeiro vive dias de ansiedade nos bastidores do mercado da bola, aguardando o desfecho da principal investida do clube para 2026. O vice-presidente da Raposa, Pedro Junio, quebrou o silêncio e detalhou o andamento das conversas para contratar o volante Gerson, do Zenit. Embora o dirigente tenha classificado as “expectativas altas” para um final feliz, ele adotou um tom de cautela ao explicar a complexidade da operação. Segundo o gestor, a negociação não é simples e deve perdurar por mais alguns dias, exigindo frieza da diretoria mineira. “Estamos com expectativas altas, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil. Estamos trabalhando. Quem sabe podemos ter um final feliz com relação ao Gerson. Ele quer voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções para ele”, afirmou o VP.

A estratégia adotada pelo clube segue a tradição local de trabalhar em silêncio e com passos calculados. Em entrevista à Rádio Itatiaia, Pedro Junio afirmou que o clube está “negociando devagar, como um bom mineiro, no dia a dia”. Esse ritmo se justifica pelo tamanho do obstáculo financeiro e institucional, visto que Gerson defende um clube de grande porte na Rússia e é um ativo valioso no mercado internacional. As conversas, iniciadas na reta final de dezembro, avançaram nos últimos dias, mas ainda esbarram na pedida do Zenit, que sinalizou aceitar apenas cerca de 40 milhões de euros (R$ 260 milhões). O Cruzeiro acenou com um valor próximo à metade disso. Cruzeiro tem prazo apertado Um ponto crucial esclarecido pelo dirigente envolve o zagueiro Jonathan Jesus. O defensor também é alvo do Zenit, que ofereceu cerca de R$ 60 milhões por ele, mas o Cruzeiro optou, a princípio, por não envolvê-lo como moeda de troca direta na operação Gerson. Pedro Junio explicou que são “negociações separadas” neste momento, embora não tenha descartado a possibilidade de unificar as tratativas no futuro caso seja necessário para destravar o acordo. O tempo, no entanto, é um adversário. Gerson está de férias no Brasil, mas tem reapresentação marcada na Rússia para o dia 12 de janeiro. O elenco do Zenit viajará para o Catar no dia 15 para iniciar a pré-temporada, seguindo depois para os Emirados Árabes.