Cristiano Ronaldo passa em branco, e Al-Nassr perde para o Al-Ahli

Time do gajo pode deixar a liderança nesta rodada 12 do Campeonato Saudita / Crédito: Jogada 10

Se Cristiano Ronaldo passa em branco, pior, então, para o Al-Nassr. Nesta sexta-feira (2), fora de casa, não seria diferente. O time do camisa 7 português perdeu para o Al-Ahli por 3 a 2, em prélio válido pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O resultado ainda deixa o Nassr na liderança, com 31 pontos. Mas a equipe pode perder a ponta para o Al-Hilal, que tem um embate a menos. O rival tem 29.

Já o Al-Ahli foi para o quarto lugar, com 25. Na próxima jornada, o Al-Nassr recebe o Al-Qadisiyah, em seus domínios, no dia 7 deste mês. Já o Al-Ahli terá um match contra o sempre perigoso Al-Akhdood. Toney, do Al-Ahli. Estava endiabrado no início do cotejo. Afinal, aos 20 minutos, ele, com dois gols, já tinha deixado o time anfitrião à frente no score por 2 a 0. O Al-Nassr não demoraria para apresentar seu repertório, mesmo sem a participação de Cristiano Ronaldo. Al-Amri, então, assumiu o protagonismo e meteu dois gols antes do repouso.