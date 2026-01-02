Coritiba x Ponte Preta (Copinha)  Ao vivo pela Voz do Esporte, às 10h15

O jogo marca o início da Copinha São Paulo de 2026 e vale pelo Grupo 14, com sede em Patrocínio Paulista.

A edição de 2026 da Copa São Paulo começa neste 2/1 e a abertura será na cidade de Patrocínio Paulista, na região de Franca. Pelo Grupo 14, no Estádio Estádio Galileu de Andrade Lopes, jogam Coritiba x Ponte Preta, os favoritos para avançarem de fase. O Coritiba entra com o seu time sub-17, já que o sub-20 está se preparando para a disputa do Paranaense. A POnte, que jpa veneu duas vezes a Copinha, estará com a força máxima de sua base.

Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 10h, com a narração de Fillipe Souza.

Além de Fillipe Souza, a cobertura ainda conta com os comentários de Álvaro Martim e a narração de David Silva. Clique na arte acima a partir das 10h e não perca nada deste duelo pela Copinha.