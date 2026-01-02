Corinthians x Trindade, pela Copinha: Onde assistir

Atual vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians começa mais uma edição do torneio. A equipe comandada por William Batista está no Grupo 8 e faz sua estreia neste sábado (03/1). O Timãozinho encara o Trindade, de Goiás, às 14h45, em Jaú, pela primeira rodada da Copinha.

Como chega o Corinthians

Nas 55 edições da Copinha disputadas até o momento, o Corinthians é o grande campeão, com 11 títulos. Atrás, vêm Fluminense, São Paulo e Inter, com seis troféus cada. Para esta edição, o Timão colocou 40 jogadores em uma espécie de pré-lista enviada à Federação Paulista de Futebol , com destaques para Bahia, Jacaré e Thomas Lisboa, que treinaram com o elenco profissional em 2025, mas vão descer para a base e reforçar a equipe.

Como chega o Trindade

O Trindade-GO, por sua vez, chega como um adversário que busca surpreender. A equipe goiana foi finalista do Campeonato Goiano Sub-20 de 2025 e aposta em uma campanha sólida na fase de grupos para tentar avançar ao mata-mata. Para isso, sabe que um bom resultado contra o favorito do grupo pode facilitar sua ida para os jogos eliminatórios.

Jogos da Copinha deste 3/1

8h45: América-SP x CSA-AL

11h: Bahia-BA x Inter de Limeira-SP

13h: Flamengo-SP x Rio Branco-ES

13h: Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA

13h: Juventus-SP x FC Cascavel-PR

13h: Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas-BA

13h: Tanabi-SP x Sobradinho-DF

14h45: Corinthians-SP x Trindade-GO

15h15: Vitória-BA x Capivariano-SP

15h15: Retrô-PE x São Bento-SP

15h15: Santa Cruz-PE x Botafogo-SP

15h15: Chapecoense-SC x Volta Redonda-RJ

15h15: Goiás-GO x América-RN

17h: XV de Jaú-SP x Luverdense-MT

17h15: I9 FC-SP x Guanabara City-GO

17h15: Grêmio Prudente-SP x Carajás-PA

18h: Comercial-SP x Atlético-PI

18h45: Assisense-SP x Naviraiense-MS

19h15: Francana-SP x Esporte de Patos-PB

19h15: Araçatuba-SP x Maricá-RJ

19h30: Ceará-CE x Olímpico-SE

19h30: Vasco-RJ x Velo Clube-SP

20h15: América-MG x Noroeste-SP

21h: Athletic-MG x Guarani-SP

21h30: Athletico-PR x Oeste

21h30: Cruzeiro-MG x Barra-SC