Corinthians x Trindade, pela Copinha: Onde assistir

Corinthians x Trindade, pela Copinha: Onde assistirAtual vice-campeão, Timão encara equipe goiana pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Atual vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians começa mais uma edição do torneio. A equipe comandada por William Batista está no Grupo 8 e faz sua estreia neste sábado (03/1). O Timãozinho encara o Trindade, de Goiás, às 14h45, em Jaú, pela primeira rodada da Copinha.
Onde assistir Corinthians x Trindade
A partida terá transmissão da XSports na Tv aberta e no Youtube.
Como chega o Corinthians
Nas 55 edições da Copinha disputadas até o momento, o Corinthians é o grande campeão, com 11 títulos. Atrás, vêm Fluminense, São Paulo e Inter, com seis troféus cada. Para esta edição, o Timão colocou 40 jogadores em uma espécie de pré-lista enviada à Federação Paulista de Futebol , com destaques para Bahia, Jacaré e Thomas Lisboa, que treinaram com o elenco profissional em 2025, mas vão descer para a base e reforçar a equipe.
Como chega o Trindade
O Trindade-GO, por sua vez, chega como um adversário que busca surpreender. A equipe goiana foi finalista do Campeonato Goiano Sub-20 de 2025 e aposta em uma campanha sólida na fase de grupos para tentar avançar ao mata-mata. Para isso, sabe que um bom resultado contra o favorito do grupo pode facilitar sua ida para os jogos eliminatórios.
Jogos da Copinha deste 3/1
8h45: América-SP x CSA-AL
11h: Bahia-BA x Inter de Limeira-SP
13h: Flamengo-SP x Rio Branco-ES
13h: Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA
13h: Juventus-SP x FC Cascavel-PR
13h: Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas-BA
13h: Tanabi-SP x Sobradinho-DF
14h45: Corinthians-SP x Trindade-GO
15h15: Vitória-BA x Capivariano-SP
15h15: Retrô-PE x São Bento-SP
15h15: Santa Cruz-PE x Botafogo-SP
15h15: Chapecoense-SC x Volta Redonda-RJ
15h15: Goiás-GO x América-RN
17h: XV de Jaú-SP x Luverdense-MT
17h15: I9 FC-SP x Guanabara City-GO
17h15: Grêmio Prudente-SP x Carajás-PA
18h: Comercial-SP x Atlético-PI
18h45: Assisense-SP x Naviraiense-MS
19h15: Francana-SP x Esporte de Patos-PB
19h15: Araçatuba-SP x Maricá-RJ
19h30: Ceará-CE x Olímpico-SE
19h30: Vasco-RJ x Velo Clube-SP
20h15: América-MG x Noroeste-SP
21h: Athletic-MG x Guarani-SP
21h30: Athletico-PR x Oeste
21h30: Cruzeiro-MG x Barra-SC