Corinthians tenta barrar retenção da Caixa sobre prêmio da Copa do Brasil

O Corinthians iniciou uma ofensiva junto à Caixa Econômica Federal para tentar reverter a retenção de parte da premiação conquistada com o título da Copa do Brasil. A diretoria alvinegra entende que o desconto compromete o planejamento financeiro do início de 2026, mas esbarra em cláusulas contratuais que dão respaldo jurídico ao banco. Nos últimos dias, o presidente Osmar Stábile se reuniu com Carlos Vieira, mandatário da Caixa, em busca de uma solução para liberar os valores que já estavam contabilizados pelo clube como alívio imediato de caixa. O principal argumento corintiano é que o banco estaria utilizando uma receita referente ao exercício de 2025 para abater juros que só venceriam em 2026.

A posição da Caixa, porém, é sustentada pelos contratos de cessão fiduciária firmados com o Corinthians em 2023. Este ainda durante a gestão de Duílio Monteiro Alves. Os documentos indicam que as garantias oferecidas pelo clube não se restringem apenas ao valor principal da dívida nem ao exercício orçamentário vigente. Os contratos preveem que o banco pode reter receitas presentes e futuras do Corinthians, como bilheteria, aluguéis e outros recebíveis, para assegurar o pagamento não apenas do principal, mas também de juros, encargos e correções, independentemente do ano de vencimento. Na prática, isso permite à Caixa se proteger contra riscos de inadimplência e enfraquece o argumento apresentado pela diretoria alvinegra. Premiação tinha destino traçado no Corinthians A CBF depositou R$ 69 milhões nos cofres do Corinthians pelo título da Copa do Brasil. O valor já considera descontos de tributos e impostos, ficando cerca de R$ 8 milhões abaixo da premiação bruta. Do total recebido, aproximadamente R$ 34 milhões estavam comprometidos com a premiação prometida ao elenco. A outra metade estaria sendo direcionada ao pagamento de dívidas consideradas prioritárias. Lembrando que o Timão vive um momento onde enfrenta transfer ban e outras restrições financeiras.