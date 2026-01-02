Com chuva de gols, Ponte Preta vence o Coritiba em sua estreia na Copinha

Com chuva de gols, Ponte Preta vence o Coritiba em sua estreia na CopinhaMacaca bate o Coxa Branca por 4 a 2, em Patrocínio Paulista e começa a competição de juniores com o pé direito
A Ponte Preta estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com grande atuação de seu camisa 10, a Macaca venceu o Coritiba por 4 a 2, nesta sexta-feira (02/1), em Patrocínio Paulista, pela primeira rodada do grupo 14 da competição. Assim, o time de Campinas assumiu a ponta da chave, enquanto o Coxa amarga a lanterna. Mais cedo, Real, de Roraima e Meia Noite, de São Paulo, empataram em 0 a 0 na Copinha.
Primeiro tempo
A etapa inicial foi de muita disputa e poucas chances claras de gol. A Ponte Preta teve as melhores oportunidades, mas pecava muito nas finalizações, enquanto o Coritiba encontrava muitas dificuldades de chegar no campo adversário. Contudo, nos últimos minutos do primeiro tempo, a Macaca abriu o placar após jogada pela direita e um cruzamento rasteiro. A bola encontrou Kaio, livre, que chapou bonito no canto para fazer 1 a 0.
Chuva de gols no segundo tempo
Atrás do placar, o Coritiba voltou diferente para a etapa final e começou pressionando. Tanto que aos dois minutos, Diego Alves empatou o jogo após lindo chute, onde a bola ainda bateu no travessão, nas costas do goleiro e entrou. Contudo, a Ponte Preta estava determinado a vencer e marcou mais duas vezes com o centroavante Matheus Fernando e seu camisa 10, Nicolas Araújo, este um golaço no ângulo. O Coxa não estava determinado a se entregar e descontou novamente, desta vez com Guilherme Porto, em um chute rasteiro, no cantinho. Mas a vitória seria mesmo da Macaca. Nicolas Araújo fez fila e com uma sequência de dribles, marcou outro lindo gol e garantiu a vitória do time de Campinas na estreia da competição.
Grupo 14 da Copinha
1° – Ponte Preta – 4 pontos
2° – Meia Noite-SP – 1 ponto
3°- Real (RR) – 1 ponto
4° – Coritiba – 0 pontos
