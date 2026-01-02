Com chuva de gols, Ponte Preta vence o Coritiba em sua estreia na Copinha

A Ponte Preta estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com grande atuação de seu camisa 10, a Macaca venceu o Coritiba por 4 a 2, nesta sexta-feira (02/1), em Patrocínio Paulista, pela primeira rodada do grupo 14 da competição. Assim, o time de Campinas assumiu a ponta da chave, enquanto o Coxa amarga a lanterna. Mais cedo, Real, de Roraima e Meia Noite, de São Paulo, empataram em 0 a 0 na Copinha.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi de muita disputa e poucas chances claras de gol. A Ponte Preta teve as melhores oportunidades, mas pecava muito nas finalizações, enquanto o Coritiba encontrava muitas dificuldades de chegar no campo adversário. Contudo, nos últimos minutos do primeiro tempo, a Macaca abriu o placar após jogada pela direita e um cruzamento rasteiro. A bola encontrou Kaio, livre, que chapou bonito no canto para fazer 1 a 0.