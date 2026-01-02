Clube português oficializa Daniel Alves como investidor da SAD; brasileiro estuda outra função

Um post compartilhado por Sporting Clube São João de Ver (@scsjver)

Chance de voltar ao futebol após condenação

Além do papel como investidor, o brasileiro estuda a possibilidade de regressar ao futebol profissional por pelo menos seis meses. O período analisado seria entre janeiro e junho de 2026, mas a ideia ainda está em fase de avaliação.

O projeto esportivo também contempla a transição para a função de treinador, já que o ex-jogador possui a licença A da UEFA. Vale recordar que o brasileiro está afastado do futebol desde janeiro de 2023, quando tornou-se réu por agressão sexual na Espanha.

A Justiça espanhola condenou o ex-lateral a quatro anos e meio de prisão em fevereiro de 2024, após uma mulher de 23 anos acusá-lo de abuso sexual no banheiro de uma discoteca em Barcelona, em dezembro de 2022. Depois de 14 meses de detenção preventiva, recebeu liberdade provisória no dia 25 de março de 2024, sob o pagamento de fiança.

O brasileiro acabou absolvido das acusações em março de 2025 por decisão unânime. O Tribunal de Justiça da Catalunha concluiu que o depoimento da vítima era insuficiente para sustentar a condenação vigente, resultando, então, na revogação da pena.

