Clube português oficializa Daniel Alves como investidor da SAD; brasileiro estuda outra função

Clube português oficializa Daniel Alves como investidor da SAD; brasileiro estuda outra funçãoHá a possibilidade do ex-lateral retornar ao futebol profissional para encerrar a carreira e também de se tornar técnico, visto que há liberação
O Sporting Clube de São João de Ver, da terceira divisão do futebol português, oficializou na quinta-feira (1) Daniel Alves como investidor da SAD do clube. O ex-lateral adquiriu inicialmente 50% da sociedade, com acordo para compra da outra metade ao fim da temporada 2025/26.
A confirmação marca a entrada formal do brasileiro na estrutura administrativa do futebol europeu e o coloca novamente como figura ativa no meio esportivo. Em comunicado oficial, o clube destacou o peso simbólico da chegada do ex-jogador e tratou a parceria como um momento histórico para instituição.
“Num momento que vai ficar marcado no clube, oficializamos a entrada de Daniel Alves como coproprietário da SAD do SC São João de Ver. Um nome que carrega uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol cruza-se agora com um clube de raízes profundas, feito de trabalho, resiliência e paixão. Duas histórias distintas que se unem com um propósito comum: transformar potencial em grandeza (…)”, informou o clube.
Investimento de Daniel Alves
Segundo apuração da ESPN, o ex-jogador realizou um aporte financeiro inicial para adquirir metade da SAD. O acordo prevê que os outros 50% sejam adquiridos em um entendimento já estabelecido entre todas as partes envolvidas na negociação.
A direção do clube também ressaltou que a união vai além de uma mudança administrativa. “(…) Esta união representa o encontro entre a experiência de quem conquistou o mundo e a alma de um clube que nunca deixou de acreditar. Dani Alves traz visão global, mentalidade vencedora e ambição”, prosseguiu.
Chance de voltar ao futebol após condenação
Além do papel como investidor, o brasileiro estuda a possibilidade de regressar ao futebol profissional por pelo menos seis meses. O período analisado seria entre janeiro e junho de 2026, mas a ideia ainda está em fase de avaliação.
O projeto esportivo também contempla a transição para a função de treinador, já que o ex-jogador possui a licença A da UEFA. Vale recordar que o brasileiro está afastado do futebol desde janeiro de 2023, quando tornou-se réu por agressão sexual na Espanha.
A Justiça espanhola condenou o ex-lateral a quatro anos e meio de prisão em fevereiro de 2024, após uma mulher de 23 anos acusá-lo de abuso sexual no banheiro de uma discoteca em Barcelona, em dezembro de 2022. Depois de 14 meses de detenção preventiva, recebeu liberdade provisória no dia 25 de março de 2024, sob o pagamento de fiança.
O brasileiro acabou absolvido das acusações em março de 2025 por decisão unânime. O Tribunal de Justiça da Catalunha concluiu que o depoimento da vítima era insuficiente para sustentar a condenação vigente, resultando, então, na revogação da pena.
