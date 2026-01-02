Cauteloso no mercado, São Paulo aguarda respostas por Allan e Gastón Ávila

Tricolor tenta avançar por volante do Flamengo e zagueiro do Ajax enquanto lida com limitações financeiras no início de 2026

No caso de Ávila, a diretoria já oficializou uma proposta de empréstimo ao clube holandês, mas enfrenta concorrência de outras equipes interessadas. Além disso, a negociação esbarra na questão salarial. O defensor recebia vencimentos elevados no Fortaleza, onde disputou 34 partidas em 2025, valor considerado fora do atual padrão do São Paulo.

O São Paulo começa o ano de 2026 com duas negociações em compasso de espera. O clube ainda aguarda um retorno do Flamengo, pelo volante Allan, e do Ajax, detentor dos direitos do zagueiro argentino Gastón Ávila, nomes que entraram no radar tricolor ainda no fim do ano passado.

A contratação de um zagueiro ganhou status de prioridade no início da janela por conta da possibilidade de saída de Ferraresi para o Botafogo. O negócio, no entanto, esfriou nos últimos dias, embora ainda não esteja completamente descartado. Dependendo das condições, a transferência pode voltar à pauta.

Já a situação de Allan está em estágio mais avançado. O São Paulo já formalizou uma proposta ao Flamengo, que já aceitou a oferta. Nos últimos dias, o gerente de futebol Rui Costa manteve conversas com José Boto, diretor de futebol rubro-negro, enquanto o presidente Julio Casares também dialogou com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mandatário do Flamengo.

A estratégia do Tricolor é tentar viabilizar a chegada do volante por empréstimo, modelo que se encaixa melhor no atual cenário financeiro do clube. Pessoas próximas ao jogador demonstraram otimismo quanto à possibilidade de um acerto ainda nesta temporada.

São Paulo vive situação financeira delicada

Vivendo um momento de restrição orçamentária, o clube paulista busca no mercado atletas com perfil semelhante ao de Allan, priorizando negociações de baixo custo ou temporárias. Até agora, o São Paulo anunciou a contratação do volante Danielzinho, vindo do Mirassol, e está próximo de confirmar a chegada do goleiro Carlos Coronel, ex-New York Red Bulls.