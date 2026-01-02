Casamento entre jogador famoso e atriz pornô promete agitar 2026

Marfinense, ex-Arsenal e hoje no Villarreal, Nicolas Pépé deve se casar após 2 anos de namoro com a americana Teanna Trump. Redes irão à loucura / Crédito: Jogada 10

Um dos assuntos que devem viralizar neste ano de 2026 é o provável casamento do atacante Nicolas Pépé com a americana Keanna Nichele Jones. O casal desperta muito interesse. Afinal, ele é um jogador de alto nível e da seleção da Costa do Marfim, com passagem de sucesso no Arsenal e hoje no Villarreal, da Espanha. Ela é bem mais conhecida como Teanna Trump, é atriz pornô com longa lista de filmes adultos.

Juntos desde 2024, em 2025 o relacionamento ganhou ainda mais força e, em novembro, Pépé declarou: “Ela vai se aposentar e se tornar uma mulher do seu próprio lar”, disse o atacante sobre Teanna, que não faz mais filmes adultos, mas mantém uma página ativa no OnlyFans, onde segue com milhares de views e ganhando muito bem. Keanna deu a entender que aceita o pedido e que tudo deve ocorrer durante 2026, provavelmente no mês de aniversário dela (agosto), que é período de férias para jogadores na Europa. Além disso, Keanna vem fazendo questão de afirmar que não se casará com Pépé por causa da fortuna do jogador. “Eu tenho meu dinheiro. Quando nos conhecemos, eu comprava duas passagens de avião para visitá-lo, pois tinha mais tempo livre do que ele. E quando completei 30 anos, dei um presente de 30 mil dólares a ele”, disse Teanna, que conheceu o atacante quando ele defendia o time turco do Trabzonspor.

Vale informar que, apesar de ambos serem celebridades em seus nichos, ambos são bastante discretos na vida pessoal, incluindo nas redes sociais. No caso de Pépé, ela é quase exclusiva de seus momentos no futebol. Ainda assim, é bem comum aparecerem fotos do casal curtindo viagens. Quem é Nicolas Pépé Nicolas Pépé nasceu na França, em 29 de maio de 1995. Começou no Poitiers e, logo, ganhou destaque, sendo contratado pelo Lille em 2017. Dois anos depois, seguiu rumo ao Arsenal, onde viveu sua melhor fase e ficou até 2023. Em seguida, saiu para o Trabzonspor, da Turquia, e desde 2024 joga no Villarreal. Ainda muito jovem, optou pela nacionalidade marfinense, já que seus pais são do país africano, buscando mais chances de jogar pela seleção da Costa do Marfim. De fato, isso aconteceu. Desde 2016, defende a seleção, embora não de forma constante. Como maior destaque, conquistou a Copa Africana de 2023, mas não está no elenco da edição que está sendo disputada no Marrocos. Ao todo, são 50 jogos e 11 gols.

Keanna Nichele Jones nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, em 19 de agosto de 1995. Assim como Pépé, tem 30 anos. Começou na indústria pornô em 2013, assim que completou 18 anos. Na sequência, foi contratada por uma das empresas mais relevantes do segmento, a Blacked Raw. Por lá, participou de filmes de sucesso, como "8 negros para Teanna" e "Liga da Garganta Profunda 2", além de outros títulos mais explícitos. Desde 2022, não faz mais filmes adultos, preferindo utilizar a plataforma OnlyFans, onde faz muito sucesso e ganha bem mais do que na indústria de filmes. Keanna enfrentou problemas legais relacionados à posse de drogas, cumprindo pena de seis meses em 2016.

