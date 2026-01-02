Cantor explica “aval” em foto polêmica com Vini Jr nas redes sociais

A imagem que desencadeou a discussão mostrava Zé Felipe e Vinícius Júnior, namorado de Virgínia, juntos. O cantor, porém, recebeu a montagem com emojis de gargalhada e entrou na brincadeira. De acordo com o jornal Extra, Ana Castela não curtiu e teria se sentido, novamente, exposta pelo então namorado.

O site confirma que o post não causou o término, mas revela que ampliou o desconforto em meio a outras situações já existentes na relação. Já Nattan disse que contou com o aval de Zé Felipe no registro, citando até mesmo a reação do amigo.

Fim do namoro

O rompimento surpreendeu fãs, visto o casal passou Natal juntos, com direito a registros nas redes. O cantor anunciou o término na noite do dia 29 de dezembro através de um texto publicado nos stories do Instagram. Já Ana só compartilhou a publicação depois.

Zé não esclareceu os motivos, mas agradeceu o período junto à ex-namorada e destacou o carinho pela família de Ana. Ele ressaltou a boa relação entre eles, que optaram por caminhos distintos. Os dois estavam juntos desde agosto, com oficialização do namoro meses depois, em outubro.

Polêmica com Vini Jr.

Parece superada, se é que já existiu. Isso porque em meio à toda repercussão negativa pelo registro, Zé Felipe compartilhou recentemente uma imagem dos filhos curtindo a casa do atacante no Rio de Janeiro.

Ele compartilhou a imagem em uma das ocasiões em que as crianças visitaram a mansão com a mãe, que tem ido com mais frequência ao Rio devido ao ensaio na Grande Rio para o carnaval.

