Cantor explica “aval” em foto polêmica com Vini Jr nas redes sociais

Cantor explica “aval” em foto polêmica com Vini Jr nas redes sociaisNattan se pronunciou após uma montagem com o atacante do Real Madrid ter sido ligada ao fim do namoro de Zé Felipe, ex de Virgínia
Uma foto manipulada envolvendo Vini Jr. gerou polêmica nas redes sociais após a publicação de Nattan. Isso porque a imagem mostra o atacante do Real Madrid ao lado de Zé Felipe, o que levou fãs a associarem o registro ao término do relacionamento entre o cantor e Ana Castela. O artista, por sua vez, negou culpa pela separação.
Como o camisa 7 estava no centro da polêmica, não demorou muito para o nome de Virgínia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe, no meio. Nattan aproveitou a celebração de fim de ano para esclarecer publicamente sobre o episódio diante da repercussão negativa. Em entrevista, o cantor negou qualquer ligação entre a postagem e o término do casal.
Não fui eu, não. Ana é minha amiga de coração, Zé, Vini e Virginia também. Antes de postar aquela foto, eu falei no grupo que o Zé estava e ele riu, disse ‘bota pra f*der’. Não foi briga, não foi nada, já vem de muita coisa, muita polêmica que vai saindo… Não sei bem, mas eu que não fui. Sou a favor do amor. Querem botar a culpa em mim”, afirmou.
A imagem que desencadeou a discussão mostrava Zé Felipe e Vinícius Júnior, namorado de Virgínia, juntos. O cantor, porém, recebeu a montagem com emojis de gargalhada e entrou na brincadeira. De acordo com o jornal Extra, Ana Castela não curtiu e teria se sentido, novamente, exposta pelo então namorado.
O site confirma que o post não causou o término, mas revela que ampliou o desconforto em meio a outras situações já existentes na relação. Já Nattan disse que contou com o aval de Zé Felipe no registro, citando até mesmo a reação do amigo.
Fim do namoro
O rompimento surpreendeu fãs, visto o casal passou Natal juntos, com direito a registros nas redes. O cantor anunciou o término na noite do dia 29 de dezembro através de um texto publicado nos stories do Instagram. Já Ana só compartilhou a publicação depois.
Zé não esclareceu os motivos, mas agradeceu o período junto à ex-namorada e destacou o carinho pela família de Ana. Ele ressaltou a boa relação entre eles, que optaram por caminhos distintos. Os dois estavam juntos desde agosto, com oficialização do namoro meses depois, em outubro.
Polêmica com Vini Jr.
Parece superada, se é que já existiu. Isso porque em meio à toda repercussão negativa pelo registro, Zé Felipe compartilhou recentemente uma imagem dos filhos curtindo a casa do atacante no Rio de Janeiro.
Ele compartilhou a imagem em uma das ocasiões em que as crianças visitaram a mansão com a mãe, que tem ido com mais frequência ao Rio devido ao ensaio na Grande Rio para o carnaval.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar