Cantor explica “aval” em foto polêmica com Vini Jr nas redes sociais

Cantor explica "aval" em foto polêmica com Vini Jr nas redes sociais

Nattan se pronunciou após uma montagem com o atacante do Real Madrid ter sido ligada ao fim do namoro de Zé Felipe, ex de Virgínia
Uma foto manipulada envolvendo Vini Jr. gerou polêmica nas redes sociais após a publicação de Nattan. Isso porque a imagem mostra o atacante do Real Madrid ao lado de Zé Felipe, o que levou fãs a associarem o registro ao término do relacionamento entre o cantor e Ana Castela. O artista, por sua vez, negou culpa pela separação. 

Como o camisa 7 estava no centro da polêmica, não demorou muito para o nome de Virgínia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe, no meio. Nattan aproveitou a celebração de fim de ano para esclarecer publicamente sobre o episódio diante da repercussão negativa. Em entrevista, o cantor negou qualquer ligação entre a postagem e o término do casal.

Não fui eu, não. Ana é minha amiga de coração, Zé, Vini e Virginia também. Antes de postar aquela foto, eu falei no grupo que o Zé estava e ele riu, disse ‘bota pra f*der’. Não foi briga, não foi nada, já vem de muita coisa, muita polêmica que vai saindo… Não sei bem, mas eu que não fui. Sou a favor do amor. Querem botar a culpa em mim”, afirmou.

A imagem que desencadeou a discussão mostrava Zé Felipe e Vinícius Júnior, namorado de Virgínia, juntos. O cantor, porém, recebeu a montagem com emojis de gargalhada e entrou na brincadeira. De acordo com o jornal Extra, Ana Castela não curtiu e teria se sentido, novamente, exposta pelo então namorado. 

O site confirma que o post não causou o término, mas revela que ampliou o desconforto em meio a outras situações já existentes na relação. Já Nattan disse que contou com o aval de Zé Felipe no registro, citando até mesmo a reação do amigo.

Fim do namoro

O rompimento surpreendeu fãs, visto o casal passou Natal juntos, com direito a registros nas redes. O cantor anunciou o término na noite do dia 29 de dezembro através de um texto publicado nos stories do Instagram. Já Ana só compartilhou a publicação depois.

Zé não esclareceu os motivos, mas agradeceu o período junto à ex-namorada e destacou o carinho pela família de Ana. Ele ressaltou a boa relação entre eles, que optaram por caminhos distintos. Os dois estavam juntos desde agosto, com oficialização do namoro meses depois, em outubro.

Polêmica com Vini Jr.

Parece superada, se é que já existiu. Isso porque em meio à toda repercussão negativa pelo registro, Zé Felipe compartilhou recentemente uma imagem dos filhos curtindo a casa do atacante no Rio de Janeiro.

Ele compartilhou a imagem em uma das ocasiões em que as crianças visitaram a mansão com a mãe, que tem ido com mais frequência ao Rio devido ao ensaio na Grande Rio para o carnaval.

