Brasil x Espanha pela Kings League Nations: Onde assistir

A Kings Cup World Nations, a Copa do Mundo da Kings League, dá o seu pontapé inicial neste sábado (03/1). Com cinco jogos logo no primeiro dia, o grande destaque fica para a estreia da Seleção Brasileira. Afinal, o Brasil inicia sua busca pelo bicampeonato contra a Espanha, outra grande potência da modalidade. O embate tem previsão para início às 18h, na Trident Arena, em Guarulhos.

Como chega o Brasil

Atual campeão mundial, o Brasil começa sua jornada para o bicampeonato logo contra um de seus principais rivais na competição. Contudo, desta vez, a Seleção Brasileira terá como aliado a torcida. Afinal, a competição acontece em solo brasileiro e a expectativa é de muita torcida para a equipe. Além disso, o elenco está muito forte, com destaques para Kelvin Oliveira, melhor jogador da última Nations e artilheiro, além de Lipão, atual melhor jogador do mundo da modalidade.

Como chega a Espanha

Já a Espanha chega ao Brasil para apagar a péssima campanha feita na última Kings League Nations. Afinal, apontada como a grande favorita em 2025 por ser o time com mais experiência, os espanhóis caíram no Last Chance, para a Turquia. Nem as quartas de final conseguiram alcançar. Assim, a missão da equipe é chegar mais longe e, claro, brigar pelo título junto com o Brasil. Os destaques ficam para as convocações de sete jogadores do Porcinos, atual campeão espanhol e de três atletas do Los Troncos, atual campeão mundial da Kings.

Outros jogos deste sábado (03/1) na Kings League Nations

14h – Itália x França

15h – México x Arábia Saudita

16h – Chile x Holanda

17h – Estados Unidos x Japão

18h- Brasil x Espanha

