Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil x Espanha pela Kings League Nations: Onde assistir

Brasil x Espanha pela Kings League Nations: Onde assistir

Atual campeão do mundo, Seleção Brasileira encara os espanhóis na primeira rodada da competição. Primeiro dia tem outros quatro jogos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Kings Cup World Nations, a Copa do Mundo da Kings League, dá o seu pontapé inicial neste sábado (03/1). Com cinco jogos logo no primeiro dia, o grande destaque fica para a estreia da Seleção Brasileira. Afinal, o Brasil inicia sua busca pelo bicampeonato contra a Espanha, outra grande potência da modalidade. O embate tem previsão para início às 18h, na Trident Arena, em Guarulhos.

Onde assistir a Kings League Nations

As partidas terão transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.

Como chega o Brasil

Atual campeão mundial, o Brasil começa sua jornada para o bicampeonato logo contra um de seus principais rivais na competição. Contudo, desta vez, a Seleção Brasileira terá como aliado a torcida. Afinal, a competição acontece em solo brasileiro e a expectativa é de muita torcida para a equipe. Além disso, o elenco está muito forte, com destaques para Kelvin Oliveira, melhor jogador da última Nations e artilheiro, além de Lipão, atual melhor jogador do mundo da modalidade.

Como chega a Espanha

Já a Espanha chega ao Brasil para apagar a péssima campanha feita na última Kings League Nations. Afinal, apontada como a grande favorita em 2025 por ser o time com mais experiência, os espanhóis caíram no Last Chance, para a Turquia. Nem as quartas de final conseguiram alcançar. Assim, a missão da equipe é chegar mais longe e, claro, brigar pelo título junto com o Brasil. Os destaques ficam para as convocações de sete jogadores do Porcinos, atual campeão espanhol e de três atletas do Los Troncos, atual campeão mundial da Kings.

Outros jogos deste sábado (03/1) na Kings League Nations

14h – Itália x França
15h – México x Arábia Saudita
16h – Chile x Holanda
17h – Estados Unidos x Japão
18h- Brasil x Espanha

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar