Bournemouth x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo entre Bournemouth e Arsenal, pela 20ª rodada da Premier League, portanto, terá transmissão ao vivo do Disney+.

Em busca de ampliar a diferença na liderança, o Arsenal enfrenta o Bournemouth neste sábado (3), às 14h30 (de Brasília,), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 20ª rodada da Premier League . Os Gunners estão em primeiro lugar, com 45 pontos, quatro a mais que o vice Manchester City. Os Cherries, por sua vez, ocupam 15ª posição, com apenas 23 pontos, e querem se distanciar da zona de rebaixamento.

Como chega o Bournemouth

O time comandado por Andoni Iraola quer reencontrar o caminho das vitórias. Nas últimas cinco rodadas, foram quatro empates e uma derrota. A equipe, de certa maneira, chega motivada para o confronto contra os líderes da competição. Na rodada passada, afinal, arrancaram empate com o Chelsea, no Stramford Bridge, além de terem oportunidades de fechar o jogo à frente no placar.

Dentro de campo, Iraola irá manter a mesma base do time e quer o mesmo ímpeto diantes dos Blues. Além disso, o jogo também pode ser um incentivo para o atacante Evanilson. O brasileiro, afinal, não marca há quatro rodadas na Premier League.

Como chega o Arsenal

Com a apenas duas derrotas na competição, o Arsenal entra como favorito para vencer a partida, mesmo fora de casa. Mesmo não sendo o ataque mais poderoso, pelo até o momento, o time é o que menos sofreu gol na disputa – 12 neste momento. O saldo final é de 25. Assim, a equipe procura manter o bom momento dentro das quatro linhas.

Para partida, o técnico Mikel Arteta pode fazer mudanças pontuais na equipe. Gabriel Magalhães, que começou a última partida como titular e saiu com incômodo, pode voltar a ser preservado do time inicial. Lewis-Skelly é uma opção. No ataque, depois de marcar contra o Aston Villa, Gabriel Jesus, portanto, espera uma chance nos onze iniciais.