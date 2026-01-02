Botafogo faz exigências ao Fluminense para liberar Savarino

Botafogo faz exigências ao Fluminense para liberar SavarinoAlvinegro pede Wallace Davi e compensação financeira para negociar o meia venezuelano
Um dos destaques do Botafogo, Savarino pode estar de saída. Afinal, o Alvinegro deu sinal verde para o Fluminense e aceitou negociar o meia venezuelano. Contudo, pediu o jovem volante Wallace Davi e exigiu uma compensação financeira para liberá-lo, de acordo com o “ge”. Agora, aguarda a resposta dos tricolores.
Não há uma negociação, de fato, aberta. O Fluminense fez uma sondagem e o Botafogo estipulou o seu preço para liberar Savarino. O jogador, aliás, deseja permanecer no Rio de Janeiro e, por isso, melou negociações com Corinthians e São Paulo. Isso, portanto, é um ponto positivo para o rival alvinegro. Assim, cabe ao Tricolor das Laranjeiras decidir se a conversa vai avançar.
O Botafogo já monitora Wallace Davi há algum tempo. Recentemente, o Alvinegro quase conseguiu contratar o jovem em uma troca que envolvia a transferência de Marlon Freitas para o Fluminense. Entretanto, o volante escolheu o projeto do Palmeiras e impediu uma troca envolvendo os rivais.
Agora, a bola da vez é Savarino. Em processo de reformulação, uma possível saída de Savarino é vista com bons olhos. Afinal, o venezeluano tem um dos maiores vencimentos do elenco. Além disso, o Alvinegro ainda receberia uma compensação financeira, que seria importante para ajudar a derrubar o transferban da Fifa.
