Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo de Textor às voltas com velhos fantasmas

Botafogo de Textor às voltas com velhos fantasmas

Godfather parece cada vez mais enrolado com as brigas judiciais envolvendo o controle da Eagle e vive fazendo promessas que não se sustentam
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de uma frustrante temporada, o Botafogo guardou algumas surpresas na despedida de 2025 para desespero da torcida. Pouco antes do fim do ano que se encerrou, o clube perdeu o capitão Marlon Freitas para o Palmeiras.

A saída do volante foi uma ducha de água fria nos alvinegros. Marlon deixou para trás a idolatria e optou por recomeçar do zero justamente em um dos principais rivais no cenário nacional. Foi como se rasgasse a bandeira com o seu rosto que tremulava na arquibancada do Nilton Santos. Não pensou duas vezes, apesar de não ter visto um grande esforço da diretoria para segurá-lo.

Se não bastasse mais essa decepção, no finzinho de 2025, ainda havia outra. A imposição do transfer ban pela Fifa, o que proíbe o Glorioso de contratar por três janelas. Motivo: o calote no pagamento de 21 milhões de dólares ao Atlanta United pela contratação de Thiago Almada, meia argentino que foi fundamental na conquista dos títulos da Libertadores da América e do Brasileiro, em 2024.

Nova era de Textor não chegou

Proprietário do Botafogo, John Textor parece cada vez mais enrolado com as brigas judiciais envolvendo o controle do grupo Eagle e vive fazendo promessas que não se sustentam. Os dirigentes do clube garantem que logo se acertam com o Atlanta United, resolvem o transfer ban e colocam tudo nos trilhos.

A verdade é que, após a histórica temporada de 2024, os torcedores achavam que estavam entrando em uma nova era. Porém, Textor parece estar contaminado por um dos piores males do futebol brasileiro: a política do calote. Joga alto, empurra dívidas com a barriga e aposta sempre mais. Apavorada, a torcida começa a ver o fantasma de velhos tempos no retrovisor. Que tudo não passe de um susto…

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar