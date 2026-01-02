Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo abre negociação para repatriar goleiro Andrew

Botafogo abre negociação para repatriar goleiro Andrew

Revelado pelo clube, destaque do Gil Vicente fica livre em junho e não vai renovar; Alvinegro vê oportunidade de mercado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo iniciou uma movimentação de mercado para repatriar um velho conhecido de sua torcida e reforçar a meta alvinegra para o futuro. A diretoria do clube carioca abriu negociações oficiais para firmar um pré-contrato com o goleiro Andrew. Aliás, ele foi revelado em General Severiano e atualmente defende as cores do Gil Vicente, de Portugal. O jogador de 24 anos vive um momento decisivo na carreira, pois seu vínculo com a equipe europeia termina em junho deste ano e ele já comunicou aos dirigentes portugueses que não irá renovar o contrato.

A oportunidade de negócio surgiu justamente dessa situação contratual, permitindo que o Glorioso tente trazer o atleta sem custos de transferência. O departamento de futebol do Botafogo mantém contato frequente com o estafe do goleiro desde o começo de dezembro e já está ciente de todos os valores e condições necessárias para viabilizar a operação.

Isso porque o clube entende que, mesmo não sendo uma prioridade absoluta no momento — visto que conta com Neto e Léo Linck como primeiras opções —, a chance de contratar um jogador jovem, identificado e valorizado na Europa sem pagar pelos direitos econômicos é uma “oportunidade de mercado” imperdível.

Desejo de retorno e especulação rival

Um fator que pesa favoravelmente nas tratativas é a vontade do próprio atleta. Andrew manifestou o desejo de retornar ao futebol brasileiro após sua experiência no Velho Continente. Ele deixou o Botafogo em 2021 rumo a Portugal justamente em busca de mais minutagem e oportunidades de jogo. Desde então, sua evolução foi notável, consolidando-se como titular e sendo apontado como um dos melhores goleiros da Liga Portuguesa nas últimas temporadas.

Curiosamente, o nome do jogador esteve envolvido em burburinhos recentes devido a uma coincidência geográfica. O técnico do Flamengo, Filipe Luís, e o diretor José Boto estiveram presentes no estádio do Gil Vicente, em Barcelos, nesta sexta-feira, para assistir ao duelo contra o Sporting. No entanto, a presença da dupla rubro-negra foi tratada apenas como casualidade. Não há, pelo menos neste momento, nenhum interesse concreto ou movimentação do rival carioca pela contratação do arqueiro, deixando o caminho livre para o Botafogo avançar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar