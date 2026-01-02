Botafogo abre negociação para repatriar goleiro Andrew

A oportunidade de negócio surgiu justamente dessa situação contratual, permitindo que o Glorioso tente trazer o atleta sem custos de transferência. O departamento de futebol do Botafogo mantém contato frequente com o estafe do goleiro desde o começo de dezembro e já está ciente de todos os valores e condições necessárias para viabilizar a operação.

O Botafogo iniciou uma movimentação de mercado para repatriar um velho conhecido de sua torcida e reforçar a meta alvinegra para o futuro. A diretoria do clube carioca abriu negociações oficiais para firmar um pré-contrato com o goleiro Andrew. Aliás, ele foi revelado em General Severiano e atualmente defende as cores do Gil Vicente, de Portugal. O jogador de 24 anos vive um momento decisivo na carreira, pois seu vínculo com a equipe europeia termina em junho deste ano e ele já comunicou aos dirigentes portugueses que não irá renovar o contrato.

Isso porque o clube entende que, mesmo não sendo uma prioridade absoluta no momento — visto que conta com Neto e Léo Linck como primeiras opções —, a chance de contratar um jogador jovem, identificado e valorizado na Europa sem pagar pelos direitos econômicos é uma “oportunidade de mercado” imperdível.

Desejo de retorno e especulação rival

Um fator que pesa favoravelmente nas tratativas é a vontade do próprio atleta. Andrew manifestou o desejo de retornar ao futebol brasileiro após sua experiência no Velho Continente. Ele deixou o Botafogo em 2021 rumo a Portugal justamente em busca de mais minutagem e oportunidades de jogo. Desde então, sua evolução foi notável, consolidando-se como titular e sendo apontado como um dos melhores goleiros da Liga Portuguesa nas últimas temporadas.

Curiosamente, o nome do jogador esteve envolvido em burburinhos recentes devido a uma coincidência geográfica. O técnico do Flamengo, Filipe Luís, e o diretor José Boto estiveram presentes no estádio do Gil Vicente, em Barcelos, nesta sexta-feira, para assistir ao duelo contra o Sporting. No entanto, a presença da dupla rubro-negra foi tratada apenas como casualidade. Não há, pelo menos neste momento, nenhum interesse concreto ou movimentação do rival carioca pela contratação do arqueiro, deixando o caminho livre para o Botafogo avançar.