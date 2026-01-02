Bizarro! Seleção se classifica na Copa Africana mesmo sem fazer gol

Bizarro! Seleção se classifica na Copa Africana mesmo sem fazer golSudão avança como um dos melhores terceiros colocados, contando apenas com um gol contra para somar pontos
O Sudão protagonizou um feito inédito na Copa Africana de Nações. O time avançou para as oitavas de final mesmo sem marcar um gol sequer na fase de grupos. Porém, o time dirigido pelo técnico James Kwesi Appiah conseguiu a classificação como um dos melhores terceiros colocados.
Isso aconteceu porque o único gol que garantiu os três pontos ao Sudão na fase de grupos foi contra, marcado por Saul Coco, na partida contra a Guiné Equatorial. Com isso, os sudaneses somaram pontos cruciais sem anotar um gol legítimo e avançaram à próxima fase do torneio continental.
Embora o Sudão tenha sofrido derrotas nos outros confrontos — 3 a 0 para Argélia e 2 a 0 contra Burkina Faso — sua posição como um dos melhores terceiros garantiu a vaga entre os 16 melhores.
O Sudão volta a campo neste sábado (3) para encarar o favorito Senegal, às 13h (de Brasília).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.