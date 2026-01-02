Bizarro! Seleção se classifica na Copa Africana mesmo sem fazer gol

Sudão avança como um dos melhores terceiros colocados, contando apenas com um gol contra para somar pontos

O Sudão protagonizou um feito inédito na Copa Africana de Nações. O time avançou para as oitavas de final mesmo sem marcar um gol sequer na fase de grupos. Porém, o time dirigido pelo técnico James Kwesi Appiah conseguiu a classificação como um dos melhores terceiros colocados.

Isso aconteceu porque o único gol que garantiu os três pontos ao Sudão na fase de grupos foi contra, marcado por Saul Coco, na partida contra a Guiné Equatorial. Com isso, os sudaneses somaram pontos cruciais sem anotar um gol legítimo e avançaram à próxima fase do torneio continental.