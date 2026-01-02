Atlético confirma compra de Vitor Hugo e elenco se reapresenta com Hulk e Renan Lodi

Zagueiro assina em definitivo após empréstimo e Galo inicia trabalhos de 2026; lateral é a única novidade e ídolo treina em meio a rumores

O dia também serviu para o primeiro contato de Renan Lodi com o grupo. O lateral-esquerdo é o único reforço anunciado até o momento pela gestão. Ele assinou contrato válido por cinco anos e chega com status de titular. Lodi vai ocupar a vaga deixada por Guilherme Arana. Arana, inclusive, marcou presença no CT. No entanto, sua participação teve tom de despedida, pois ele está de saída para defender o Fluminense .

O Atlético deu a largada oficial para a temporada de 2026 na tarde desta sexta-feira (02). A reapresentação do elenco na Cidade do Galo foi marcada por definições importantes de mercado e pelo início da pré-temporada. A diretoria confirmou a permanência do zagueiro Vitor Hugo. O defensor disputou a última temporada emprestado pelo Bahia e agradou. Agora, ele assinará um vínculo em definitivo com o clube mineiro. O atleta deve se juntar aos companheiros nos próximos dias para iniciar os trabalhos físicos.

Hulk treina normalmente e base ganha espaço

A maior estrela da companhia também apareceu no campo. Hulk se reapresentou normalmente e treinou com o restante do elenco. O camisa 7 conviveu com muitas especulações recentes sobre seu futuro. Contudo, ele tem contrato vigente até o fim de 2026. Além disso, o clube não demonstra interesse em negociá-lo com o futebol nacional. Outra situação pendente envolve Rony. O atacante participou do primeiro dia de atividades, mas mantém conversas para uma possível transferência ao Santos.

O calendário apertado exige o uso imediato das categorias de base. O Campeonato Mineiro começa já no próximo dia 11. Por isso, o primeiro período de treinos conta com vários garotos formados em casa. A lista de integrados inclui Luis Gustavo, Kauã Pascini, Samuel, Vitão, Igor Toledo, Cissé, Hendel, Murillo e Cauã Soares. Eles visam ganhar minutos nas rodadas iniciais do estadual.

A lista completa da reapresentação mostra um grupo robusto. O setor defensivo conta com goleiros como Everson e zagueiros como Junior Alonso e Lyanco. O meio-campo tem opções variadas, incluindo Gustavo Scarpa, Bernard e Patrick. Já o ataque, além de Hulk, dispõe de nomes como Júnior Santos e Tomás Cuello. Assim sendo, o Galo inicia o ano focado nos desafios locais e na montagem do time ideal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.