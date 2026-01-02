Atalanta x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Podendo se igualar em pontos à líder Inter, Roma vai a Bérgamo buscar os três pontos contra a Atalanta no pontapé inicial de 2026

A 18ª rodada do Campeonato Italiano tem sequência neste sábado (3/1), quando cinco jogos agitam o dia. E a partida que finaliza o sabadão é entre Atalanta e Roma, que duelam na New Balance Arena, em Bérgamo. Será o reencontro de Gian Piero Gasperini, hoje comandante dos Giallorossi, com a equipe em que fez história durante as últimas nove temporadas. Vejamos, então, como os times chegam para o duelo, marcado para as 16h45 (de Brasília).

Como chega a Atalanta

Vindo de um nono lugar na temporada 2024/25, a Atalanta não sabe o que é terminar abaixo da décima colocação desde 2015/16, último ano antes de Gasperini. E, nesta primeira temporada sem o histórico treinador, o time já demonstra dificuldades, aparecendo na modesta décima posição, com 22 pontos.

Afinal, vem com campanha irregular, empatando bastante. São sete igualdades, com cinco vitórias e outras cinco derrotas nas 17 partidas realizadas até aqui. Para subir na tabela, precisará melhorar a campanha caseira, onde aparece apenas na nona colocação. Para piorar, o técnico Raffaele Palladino conta com quatro desfalques e uma dúvida. Bakker e Bellanova estão lesionados, enquanto Kossounou (Costa do Marfim) e Lookman (Nigéria) estão com suas seleções na Copa Africana de Nações. Zappacosta, por outro lado, se recupera de problema muscular e pode reforçar La Dea.

Como chega a Roma

Já a Roma vai fazendo boa campanha na temporada inaugural de Gasperini. Afinal, em quarto, com 33 pontos, o time segue na briga pelo título italiano, que não vem desde 2000/01. Para alcançar a liderança, chegando aos mesmos 36 pontos da líder Inter, os Giallorossi precisam vencer, ainda que possuam um jogo a mais que o time milanista.

Para este jogo, porém, Gasperini segue com desfalques. Pellegrini, Bailey e Bove se recuperam de problemas físicos, enquanto El Aynaoui (Marrocos) e Ndicka (Costa do Marfim) ainda atuam na Copa Africana de Nações. Dessa forma, a tendência é que o italiano repita a escalação da vitória por 3 a 1 sobre o Genoa, no último compromisso de 2025.