Santos avança por Gabigol e costura retorno do artilheiro por empréstimo

O cenário tornou-se favorável para o retorno, pois o ambiente em Belo Horizonte mudou drasticamente para o atleta. Com a chegada do técnico Tite para comandar o Cruzeiro, Gabigol perdeu espaço no planejamento para a temporada, uma vez que o histórico recente entre treinador e jogador sugere poucas oportunidades na equipe titular. Dessa forma, o clube mineiro vê a saída com bons olhos, principalmente para aliviar a folha salarial. Atualmente, os vencimentos do atacante superam a casa dos R$ 2,5 milhões mensais, um custo considerado altíssimo para um ativo que seria subaproveitado no banco de reservas.

O sonho da torcida santista de ver mais um “Menino da Vila” retornando para casa está muito próximo de se tornar realidade neste início de 2026. O Santos avançou de forma significativa nas negociações com o Cruzeiro para contratar o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol por empréstimo válido por uma temporada. As conversas entre as diretorias ganharam tração nos últimos dias de 2025, impulsionadas principalmente pela vontade expressa do próprio jogador em vestir novamente a camisa alvinegra na Vila Belmiro.

Reencontro de ídolos no Santos

Entretanto, a concretização do negócio depende de um ajuste fino nas contas. O Santos enxerga a contratação como uma oportunidade de mercado imperdível, mas colocou uma condição clara na mesa: a divisão do pagamento dos salários. A diretoria da Baixada Santista trabalha com a meta de equilibrar as finanças para 2026 e procura manter o atual patamar da folha. Para abrir espaço no orçamento e viabilizar a chegada do ídolo, o clube está próximo de vender o atacante Guilherme para o futebol dos Estados Unidos, o que geraria o respiro financeiro necessário.

A expectativa por um desfecho positivo é alta e acontece em um momento de euforia na Vila. A busca pelo acerto com o centroavante ganhou força logo após o Peixe resolver a renovação do craque Neymar, que estendeu seu vínculo até o fim deste ano. Assim sendo, a perspectiva de montar um elenco galáctico anima os bastidores. Gabigol possui uma identificação gigantesca com o clube: formado na base, ele disputou 210 jogos, marcou 84 gols e foi bicampeão paulista, além de ter entrado para a história ao anotar o gol 12 mil do clube. O anúncio oficial é aguardado para os próximos dias.

