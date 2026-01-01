Liverpool só fica no empate com o Leeds, em Anfield

Com este 0 a 0, os atuais campeões se afastam ainda mais da liderança (12 pontos atrás do Arsena). O visitante se afasta da zona de rebaixamento

Para o Liverpool, este tropeço deixa o time ainda mais longe do líder. Afinal, tem 33 pontos, contra 45 do Arsenal. Assim, manter a hegemonia na Inglaterra parece quase uma miragem. O Leeds segue na sua meta: o objetivo é se sustentar na elite, e o time foi aos 21 pontos, abrindo sete de frente para o West Ham, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Liverpool e Leeds, neste 1/1, não saíram do 0 a 0 no jogo que abriu os trabalhos de 2026 no Campeonato Inglês. Nesta rodada de Ano Novo da Premier League, a 19ª, os Reds, atuais campeões, em casa, tiveram o domínio e a posse de bola, mas poucas chances de gol. Assim, o Leeds, que foi campeão da segunda divisão na temporada passada e voltou para a elite, sustentou um bom resultado. Este foio sexto jogo sem derrota do time visitante.

Como Liverpool e Leeds ficaram no 0 a 0

Se um time merecia vencer, era o Liverpool. Afinal, buscou sempre o gol, teve 68% de posse de bola e muito mais finalizações: 14 a 2. No primeiro tempo, o Leeds até começou melhor, com duas oportunidades antes dos cinco minutos. Mas depois disso só deu o time da casa. Ekitike e Frimpong, jogando pela direita, funcionavam bem. E foi Ekitike, após cruzamento de Frimpong, que perdeu o gol mais feito do jogo. Estava sozinho na pequena área e cabeceou mal, para o meio da área, quase para um zagueiro.

O Leeds, por sua vez, jogava quase que exclusivamente no campo defensivo, e a maior oportunidade que teve foi um passe errado do goleiro brasileiro Alisson. Ampadu, na intermediária, tentou pegar de primeira, mas fraco, dando chance para Alisson voltar e defender.

No segundo tempo, o Liverpool tomou conta do jogo até os 30 minutos, mas estava muito nervoso e tenso. Szoboszlai, de volta ao time após suspensão, não conseguia distribuir o jogo, e o time focou muito na dependência dos avanços de Frimpong, um lateral que atuava quase como ponta. O Leeds foi pouco ao ataque, mas assustou. Aos 35, Calvert-Lewin, artilheiro da equipe que começou no banco e entrou na etapa final, mandou para a rede. Mas estava um pouco à frente, e o tento acabou anulado. Assim, nada de gol em Anfield até o apito final.

Jogos da 19ª rodada da Premier League 2025/2026

Terça-feira (30/12)

Burnley 1×3 Newcastle

Chelsea 2×2 Bournemouth

Nottingham Forest 0x2 Everton

West Ham 2×2 Brighton

Arsenal 4×1 Aston Villa

Manchester United 1×1 Wolverhampton

Quinta-feira (1/1)

Liverpool 0x0 Leeds United

Crystal Palace x Fulham

Brentford x Tottenham – 17h

Sunderland x Manchester City – 17h