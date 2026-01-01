Corinthians monitor a situação de volante do Fortaleza

Ex-CEO do Leão do Pici, Marcelo Paz, pode ajudar na negociação do Timão com o atleta. Ofertas do exterior podem atrapalhar

O Corinthians demonstrou interesse na contratação do volante Pierre, atualmente no Fortaleza. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pelo J10. O movimento marca o primeiro alvo do clube paulista vindo do futebol cearense desde a chegada de Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão e ex-CEO do próprio Leão do Pici.

As conversas ainda estão em estágio inicial. Após o primeiro contato, a diretoria corintiana recebeu a informação de que o jogador de 23 anos também desperta interesse de equipes do exterior, o que pode dificultar uma eventual negociação. Diante desse cenário, o Corinthians optou por adotar cautela, segue acompanhando a situação de perto e aguarda um retorno oficial do Fortaleza para avaliar os próximos passos.