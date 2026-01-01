Corinthians monitor a situação de volante do Fortaleza

Corinthians monitor a situação de volante do FortalezaEx-CEO do Leão do Pici, Marcelo Paz, pode ajudar na negociação do Timão com o atleta. Ofertas do exterior podem atrapalhar
O Corinthians demonstrou interesse na contratação do volante Pierre, atualmente no Fortaleza. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pelo J10. O movimento marca o primeiro alvo do clube paulista vindo do futebol cearense desde a chegada de Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão e ex-CEO do próprio Leão do Pici.
As conversas ainda estão em estágio inicial. Após o primeiro contato, a diretoria corintiana recebeu a informação de que o jogador de 23 anos também desperta interesse de equipes do exterior, o que pode dificultar uma eventual negociação. Diante desse cenário, o Corinthians optou por adotar cautela, segue acompanhando a situação de perto e aguarda um retorno oficial do Fortaleza para avaliar os próximos passos.
Pierre pertence ao Tombense-MG, mas o Fortaleza está em processo de aquisição de 70% dos direitos econômicos do atleta por cerca de R$ 4 milhões. O clube cearense trata o volante como um ativo valorizado e entende que o interesse internacional pode influenciar diretamente nos rumos da negociação.
Na atual temporada, Pierre disputou 13 partidas pelo Fortaleza, sendo titular em dez delas, números que ajudaram a colocá-lo no radar de outros clubes. Jovem e com margem de crescimento, o volante está sendovisto como uma opção de mercado alinhada ao perfil buscado pelo Corinthians. O Timão, aliás, tenta se reorganizar esportivamente para a próxima temporada, após um 2025 complicado financeiramente.
