Vaza nas redes a nova camisa do Flamengo para 2026

Ela estará à venda para o público no dia 16/1, e chega com faixas mais grossas e inéditos urubus dentro do escudo

A primeira, bem visível, é que as faixas em vermelho e preto estão maiores. Enquanto antes era possível ver na camisa antiga cinco faixas pretas e quatro vermelhas, agora serão três pretas e duas vermelhas. Vale destacar que isso é uma constante na história do Flamengo, alternando, ao longo dos anos, camisas com listras mais grossas e mais finas.

O Flamengo apresentará a sua nova camisa número 1 para 2016 no dia 16 de janeiro. No entanto, as primeiras imagens de como será o modelo já foram vazadas, inicialmente, pelo Instagram CRFMattos. Ao todo, há duas mudanças mais relevantes em relação ao uniforme atual.

Já a segunda mudança, por sua vez, é mais sutil e representa uma novidade histórica. Dentro das letras “CRF”, que compõem o escudo do clube, passam a aparecer pequenos urubus, animais fortemente identificados com o torcedor rubro-negro. O preço deve ficar na faix dos R$ 350 e R$400.

E vem mais camisa do Flamengo por aí

Esse lançamento, por outro lado, será apenas o primeiro de uma série de novos produtos, como camisas, agasalhos e casacos do Flamengo para 2026. A estratégia da diretoria, portanto, é superar a marca alcançada em 2025. Naquele ano, o clube lançou o maior número de camisas oficiais de sua história, o que gerou uma entrada de R$ 88 milhões aos cofres rubro-negros — outro recorde, desta vez no setor de material esportivo, com um aumento de 23% em relação ao ano anterior.

Para 2026, o objetivo é atingir um crescimento mínimo de 14%, o que levaria o clube a alcançar a marca de R$ 100 milhões em receitas.

“Mostramos, neste primeiro ano da minha gestão, que conseguimos vender camisas baratas e caras. Inclusive, tivemos um casaco que a Adidas acreditava que não seria um sucesso por causa do preço e que acabou ‘bombando’. Ou seja, vendemos produtos caros também, quebrando paradigmas, pois somos os maiores em todas as classes sociais”, afirmou o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, durante a apresentação dos resultados do primeiro ano de sua gestão.