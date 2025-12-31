Sunderland x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Sunderland x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes entram em campo pela primeira vez em 2026 nesta quinta-feira (1), às 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League
Sunderland e Manchester City fazem o primeiro jogo de 2026 nesta quinta-feira (1), às 17 (de Brasíia), pela 19ª rodada da Premier League, no Stadium of Light, em Sunderland. Os Black Cats, que ocupam a sétima posição, com 28 pontos, buscam se aproximar do G4. Do outro lado, os Citizens têm a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Arsenal. A equipe de Pep Guardiola está na segunda colocação e soma 40 pontos, cinco a menos que os Gunners.
Onde assistir
A partida entre Sunderland e Manchester City, pela 19ª rodada da Premier League, portanto, terá a transmissão da ESPN e Disney+.
Como chega o Sunderland
Em alta no retorno à primeira divisão, o Sunderland busca surpreender o City e quer manter o bom momento na competição. O time, aliás, não perde há três rodadas, com dois empates e uma vitória. O triunfo foi diante do Newcastle.
Dentro das quatro linhas, o treinador Régis Le Bris tem os desfalques de seis atletas: os laterais Masuaku e Reinildo, os meias Sadiki e Diarra e também os atacantes Talbi e Traoré. Todos estão à disposição para Copa Africana de Nações.
Como chega o Manchester City
A equipe do Manchester City, portanto, busca ampliar a invencibilidade na temporada. Já são oito vitórias consecutivas, além disso, apenas cinco derrotas no período 2025/2026. Com isso, o time entra como favorito para o duelo e ainda conta com o inspirado cometa Haaland, que tem 19 gols no Campeonato Inglês.
Dentro de campo, o técnico Pep Guardiola, entretanto, continua sem alguns jogadores. O zagueiro Stones, o volante Kovacic e os atacantes Oscar Bobb e Doku por lesão. Além disso, o lateral Ait-Nouri e o atacante Marmoush estão participando da Copa Africana.
SUNDERLAND x MANCHESTER CITY
19ª rodada da Premier League
Data-Hora: 1/1/2026 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)
Local: Stadium of Light, em Sunderland (ING)
SUNDERLAND: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Nico, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Árbitro: Jarred Gillett
Auxiliares: Gary Beswick e Adrian Holmes
VAR: Peter Bankes
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.