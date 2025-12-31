Sunderland x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes entram em campo pela primeira vez em 2026 nesta quinta-feira (1), às 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League

A partida entre Sunderland e Manchester City, pela 19ª rodada da Premier League, portanto, terá a transmissão da ESPN e Disney+.

Sunderland e Manchester City fazem o primeiro jogo de 2026 nesta quinta-feira (1), às 17 (de Brasíia), pela 19ª rodada da Premier League , no Stadium of Light, em Sunderland. Os Black Cats, que ocupam a sétima posição, com 28 pontos, buscam se aproximar do G4. Do outro lado, os Citizens têm a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Arsenal. A equipe de Pep Guardiola está na segunda colocação e soma 40 pontos, cinco a menos que os Gunners.

Como chega o Sunderland

Em alta no retorno à primeira divisão, o Sunderland busca surpreender o City e quer manter o bom momento na competição. O time, aliás, não perde há três rodadas, com dois empates e uma vitória. O triunfo foi diante do Newcastle.

Dentro das quatro linhas, o treinador Régis Le Bris tem os desfalques de seis atletas: os laterais Masuaku e Reinildo, os meias Sadiki e Diarra e também os atacantes Talbi e Traoré. Todos estão à disposição para Copa Africana de Nações.

Como chega o Manchester City

A equipe do Manchester City, portanto, busca ampliar a invencibilidade na temporada. Já são oito vitórias consecutivas, além disso, apenas cinco derrotas no período 2025/2026. Com isso, o time entra como favorito para o duelo e ainda conta com o inspirado cometa Haaland, que tem 19 gols no Campeonato Inglês.

Dentro de campo, o técnico Pep Guardiola, entretanto, continua sem alguns jogadores. O zagueiro Stones, o volante Kovacic e os atacantes Oscar Bobb e Doku por lesão. Além disso, o lateral Ait-Nouri e o atacante Marmoush estão participando da Copa Africana.