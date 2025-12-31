Sporting quer tirar ex-Palmeiras da Premier League

Luis Guilherme aparece no radar do Leão. Saiba quanto os portugueses oferecem pelo garoto prestes a fazer 20 anos

O Sporting cresceu os olhos sobre Guilherme por conta de alguns fatores: as lesões de Quenda e Pedro Gonçalves, além da indefinição de quando poderá contar com Catamo, a serviço de Moçambique na Copa Africana de Nações (CAN).

Dono de um futebol promissor, Luis Guilherme pode trocar a Premier League pelo futebol português a partir de janeiro de 2026, quando abre a janela de transferências do futebol internacional. Afinal, segundo o jornal “A Bola”, o Sporting está de olho no jovem atacante do West Ham.

Os Leões pretendem comprar o jogador em definitivo, oferecendo de 15 (R$ 96,7 milhões) a 18 milhões de euros (R$ 116 milhões), cifra maior que o valor de mercado da fera, de acordo com o site “Transfermarkt”, especializado em transferências: 10 milhões de euros (R$ 64,4 milhões).

O problema, porém, é que os ingleses acreditam no potencial da fera e só estão dispostos a liberá-lo ao Sporting por empréstimo.

Luis Guilherme chegou aos Hammers em julho de 2024. O clube da Premier League comprou o garoto por 20 milhões de euros (R$ 129 milhões). Na metade do ano passado, o atacante esteve na mira do Botafogo. No entanto, o Mais Tradicional não conseguiu evoluir pelo ex-jogador do Verdão.

