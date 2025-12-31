São Paulo oficializa acordo com River Plate por Galoppo, Enzo Díaz e Tapia

Negociação envolve transferências definitivas e divisão de direitos econômicos / Crédito: Jogada 10

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (31) um acordo com o River Plate (Argentina) envolvendo três jogadores, com definições contratuais e divisão de direitos econômicos. O negócio prevê a transferência definitiva do meio-campista Giuliano Galoppo para o clube argentino e a chegada em caráter permanente do lateral-esquerdo Enzo Díaz e do atacante Gonzalo Tapia ao clube paulista. Segundo comunicado oficial, Enzo Díaz assinou contrato até o final de 2028. Tapia, por sua vez, firmou vínculo com um ano a mais de duração (final de 2029). Em ambos os casos, o São Paulo passou a deter 60% dos direitos econômicos dos atletas, conforme os termos estabelecidos entre as partes.

Contrato de Tapia com o São Paulo tem cláusula adicional No contrato de Tapia, o acordo inclui uma cláusula adicional: o São Paulo garantiu a opção de adquirir mais 20% dos direitos econômicos do atacante até 30 de junho de 2027. A decisão dependerá de avaliação do clube sobre o investimento no atleta. Em relação a Giuliano Galoppo, o acordo definiu uma divisão igualitária dos direitos econômicos. São Paulo e River Plate passaram a deter 50% cada um. Na visão do Tricolor, a manutenção dessa parcela atende a uma estratégia de mercado voltada a uma possível negociação futura do meio-campista. Ainda conforme o São Paulo, a aquisição de 60% dos direitos econômicos de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia teve valor equivalente a 50% da negociação envolvendo Galoppo. O clube informou que não divulgará os valores do acordo, atendendo a uma solicitação do River Plate. Entenda a negociação entre São Paulo e River Plate A negociação encerrou situações iniciadas no começo da temporada. Galoppo e Enzo Díaz atuaram por empréstimo, com cláusulas de compra condicionadas ao cumprimento de metas esportivas. Enzo atingiu os objetivos previstos no contrato e já se enquadrava na compra automática pelo São Paulo.