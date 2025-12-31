São Paulo encaminha pré-contrato com o lateral Lucas Ramon, do Mirassol

A antecipação, no entanto, depende de acordo financeiro com o Mirassol, que busca compensação pelo atleta. Por atravessar dificuldades financeiras, o São Paulo sinalizou que pode envolver algum jogador no negócio para viabilizar a chegada de Lucas Ramon antes do prazo previsto.

O São Paulo encaminhou um pré-contrato com o lateral-direito Lucas Ramon, atualmente no Mirassol . O jogador de 31 anos tem contrato com o clube do interior paulista até 5 de maio de 2026. A diretoria do Tricolor já comunicou o Leão sobre a negociação e demonstrou interesse em antecipar a chegada do jogador nesta janela de transferências. A informação é do “ge”.

O Tricolor planeja assinar um contrato de duas temporadas com o lateral, que disputará posição com Cédric Soares e Maik. A diretoria entende que, devido ao calendário apertado desta temporada, com jogos desde janeiro, será necessário um rodízio eficiente no elenco. Maílton, que integrava o grupo, não convenceu o técnico Crespo e foi emprestado ao Fortaleza.

O “Plano A” da direção do São Paulo para a lateral-direita era Vitinho, do Botafogo. Entretanto, o jogador recusou a possibilidade de defender o Tricolor em 2026. Sua chegada ao clube do Morumbi também seria mediante troca com o clube carioca.

Lucas Ramon pode ser o segundo jogador do Mirassol no São Paulo

Lucas Ramon iniciou a carreira no Londrina e passou por Grêmio, Cuiabá, Red Bull Bragantino, Novorizontino, Guarani e Sport. No Mirassol, atuou em 128 partidas oficiais desde 2023. Pelo Leão, marcou nove gols e deu 10 assistências. Na temporada 2025, atuou em 44 partidas, com cinco gols e cinco assistências.

Vale lembrar que o São Paulo já contratou um atleta do Mirassol nesta janela de transferências. Trata-se do volante Danielzinho, também de 31 anos. O jogador já foi anunciado pelo clube e assinou contrato até o final de 2027, em transferência a custo zero também. Isso porque o contrato do jogador acaba nesta quarta-feira (31).