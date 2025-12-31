Santos recusa propostas de gigantes europeus por Souza

Santos recusa propostas de gigantes europeus por SouzaValores oferecidos por Chelsea (Inglaterra) e Milan (Itália) estão abaixo da pedida da diretoria santista
O Santos recusou propostas de Chelsea (Inglaterra) e Milan (Itália) pela contratação do lateral-esquerdo Souza. Ambas as ofertas chegaram a pouco menos de 10 milhões de euros, valor considerado insuficiente pela diretoria santista, que avalia o jogador em pelo menos 12 milhões de euros (cerca de R$ 77,6 milhões na cotação atual). As informações são do site “Diário do Peixe”.
Internamente, o clube vê com bons olhos a negociação com o Chelsea devido à forma de pagamento. O time londrino tem histórico recente de quitar compras à vista, como ocorreu nas negociações por Ângelo e Deivid Washington, o que agrada ao departamento financeiro do Peixe. O Santos aguarda novas investidas dos europeus com valores mais próximos do desejado para avançar nas negociações.
Souza foi destaque em reta final do Santos
Souza se consolidou como titular ao longo da temporada, atuando em 29 partidas, com um gol marcado e duas assistências. O lateral, de apenas 19 anos, também recebeu elogios da comissão técnica liderada por Juan Pablo Vojvoda. Tanto o desempenho quanto a evolução do atleta dentro de campo agradaram o treinador argentino.
O bom momento do jogador também chamou atenção da Seleção Brasileira. Auxiliares do técnico Carlo Ancelotti acompanharam jogos do Santos para observar Neymar e passaram a monitorar Souza devido à atuação destacada.
Revelado nas categorias de base do Santos desde o Sub-11, Souza também possui passagem pelas seleções de base do Brasil. Pela Amarelinha, disputou o Mundial Sub-17 de 2023. O contrato do atleta vai até o fim de 2028.