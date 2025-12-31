Santos recusa propostas de gigantes europeus por Souza

O Santos recusou propostas de Chelsea (Inglaterra) e Milan (Itália) pela contratação do lateral-esquerdo Souza. Ambas as ofertas chegaram a pouco menos de 10 milhões de euros, valor considerado insuficiente pela diretoria santista, que avalia o jogador em pelo menos 12 milhões de euros (cerca de R$ 77,6 milhões na cotação atual). As informações são do site “Diário do Peixe”.

Internamente, o clube vê com bons olhos a negociação com o Chelsea devido à forma de pagamento. O time londrino tem histórico recente de quitar compras à vista, como ocorreu nas negociações por Ângelo e Deivid Washington, o que agrada ao departamento financeiro do Peixe. O Santos aguarda novas investidas dos europeus com valores mais próximos do desejado para avançar nas negociações.