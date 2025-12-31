Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos acerta renovação de contrato com Neymar

Visando a disputa da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 permanecerá no Peixe na próxima temporada; saiba detalhes
Depois de longas negociações, Neymar, enfim, renovou contrato com o Santos até o fim de 2026. A expectativa inicial era contar com o atacante até o meio do ano de 2026. Porém, ele ficará à disposição durante uma temporada completa. Além disso, o craque fica na Vila Belmiro até o fim da gestão de Marcelo Teixeira.

Desde o encerramento do Campeonato Brasileiro, a diretoria santista tratava a renovação com otimismo. O contrato anterior do atacante era válido até 31 de dezembro, e o clube já trabalhava com a possibilidade de a definição ocorrer apenas nos últimos dias do ano.

Internamente, o Santos considera o custo mensal de Neymar equivalente ao de quatro ou cinco jogadores do elenco considerados “comuns”. Porém, entende que o retorno técnico, institucional e comercial justifica o investimento.

Além do vínculo esportivo, o Santos mantém um contrato de imagem com a NR Sports, empresa ligada à família do jogador. O acordo prevê o pagamento de R$ 85 milhões, a serem quitados até o fim de 2026. Mesmo com os altos valores, a diretoria do Santos não considerou se desfazer do ídolo.

Com a renovação com Santos, Neymar agora começa o projeto para busca uma vaga na Seleção Brasileira. Sem jogar pelo Brasil desde 2023, o atacante precisa estar jogando bem e no radar da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti.

Neymar pelo Santos

O jogador se recupera de uma astroscopia no joelho e vai perder o início do Paulistão. A expectativa é de que ele possa estar em campo na estreia do Santos no Brasileirão, contra a Chapecoense, no dia 28 de janeiro.

Neste ano, Neymar sofreu com lesões e disputou apenas 30 jogos, mas foi importante na reta final do Brasileirão para evitar a queda do Peixe para a Série B. Ele fez 12 gols e seis assistências na temporada. No geral, já soma 260 jogos e 150 gols pelo Santos.

