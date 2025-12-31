Real Madrid confirma lesão de Kylian Mbappé no joelho esquerdo

Francês está contundido e desfalca a equipe merengue nos primeiros jogos de 2026, tanto pela La Liga quanto pela Supercopa da Espanha / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid confirmou, nesta quarta-feira (31), que o atacante Kylian Mbappé sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Assim, o clube não informou o tempo de recuperação, porém é praticamente certo que o atleta desfalcará a equipe na próxima rodada da La Liga, contra o Betis, no domingo (4). “Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma entorse no joelho esquerdo”, nota oficial do clube merengue.

De acordo com informações do jornal francês L’Équipe, o craque já sofria com um desconforto na região há pelo menos três semanas. No entanto, uma ressonância magnética confirmou a lesão, o que fará com que ele fique distante dos gramados (a princípio três semanas, segundo o periódico). Com isso, já é certo que o francês será desfalque na disputa da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. Na semifinal, no dia 8 de janeiro, o Real terá pela frente o Atlético de Madrid, podendo encarar o Barcelona em uma possível final. Parte médico de Mbappé.