Presidente do Internacional admite “olhar sistêmico” para contratações

Alessandro Barcellos reconhece falhas na janela de transferências no meio do ano e aposta em equilíbrio orçamentário em 2026 / Crédito: Jogada 10

Os clubes já agitam o mercado de transferências e buscam reforços para a próxima temporada. O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, indicou que o torcedor pode esperar novidades importantes já na virada do ano. O dirigente destacou que o clube trabalha agora com um olhar mais amplo para evitar erros. “A gente espera, na virada do ano, também estar trazendo notícias, informações de chegadas importantes. Esse olhar sistêmico precisa estar presente nesse momento, de a gente olhar para o conjunto do nosso elenco e verificar algumas carências que, compondo esse mosaico todo, nos dão uma força coletiva maior”, afirmou ao jornal Zero Hora.

“Sabemos que o mercado é um mercado hoje bastante inflacionado e que, portanto, tem que ter muito trabalho de busca de situações que possam caber dentro daquilo que o clube pode assumir como compromisso”, disse. Alessandro Barcellos também fez questão de fazer uma autocrítica rara ao reconhecer que o clube errou na última janela de transferências. Segundo ele, a avaliação feita naquele momento não se confirmou na prática. “Esse é o trabalho, esse é o desafio diferente da janela do meio do ano, onde nós tínhamos uma avaliação, e erramos nessa avaliação”, completou. Reforços para Pezzolano O presidente, portanto, deixou claro que o Internacional irá ao mercado buscando jogadores que se encaixem nas exigências físicas e comportamentais de Paulo Pezzolano. O treinador, aliás, é conhecido pela intensidade e pela cobrança diária nos treinamentos.