Pentacampeão, Roberto Carlos passa bem após cirurgia no coração: “Sob vigilância constante”

Brasileiro enfrenta intervenção cirúrgica para inserção de cateter e explica ao jornal espanhol espanhol "AS", que segue em observação / Crédito: Jogada 10

O ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos teve que ser hospitalizado após ser diagnosticado com um problema no coração. Assim, o pentacampeão com a seleção brasileira, em 2002, passou por uma cirurgia que durou cerca de três horas, mais do que o previsto inicialmente por causa de complicações durante o procedimento. O ex-jogador, então, se comunicou, por meio de seus representantes, com o jornal espanhol espanhol “AS”, nesta quarta-feira (31), para falar sobre seu estado de saúde. “Agora estou bem e sob vigilância constante”, disse o ex-jogador ao diário.

De acordo com o periódico, Roberto procurou atendimento médico após realizar exames na perna, onde identificou um pequeno coágulo sanguíneo. Além disso, uma ressonância magnética de corpo inteiro apontou que o coração não estava funcionando de forma adequada. Esse cenário o levou a internação e a realização de um procedimento de cateterismo. Após a cirurgia bem-sucedida, o ex-jogador permanecerá sob observação nos próximos dois dias. Vale lembrar que este é o segundo susto que Roberto enfrenta em 2025. Em abril, ele precisou adiar uma viagem, onde participaria de compromissos ligados à Nepal Super League. Segundo a organização do evento, o brasileiro teve uma “doença súbita”.

Por fim, aos 52 anos, o brasileiro é considerado um dos maiores laterais da história do futebol. Em sua carreira, foi campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2002 e conquistou a Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid em 1998, 2000 e 2002. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

