Paulo Henrique, do Vasco, desperta o interesse de clube da Arábia Saudita

Cruz-Maltino define valor para negociar o lateral-direito, um dos destaques da equipe na temporada, mas não pretende se desfazer do atleta

Um dos destaques do Vasco em boa parte da temporada, Paulo Henrique entrou na mira de um clube da Arábia Saudita, com nome ainda não revelado. Assim, os representantes do jogador, que foi eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão 2025, receberam o contato dos sauditas nas últimas semanas. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, ainda não há uma proposta oficial, apenas a manifestação do interesse. Recentemente, clubes da Itália e da Alemanha também fizeram sondagens pelo atleta, que esteve entre os convocados do técnico Carlo Ancelotti no segundo semestre, em duas convocações.