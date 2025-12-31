Paulo Henrique, do Vasco, desperta o interesse de clube da Arábia Saudita

Paulo Henrique, do Vasco, desperta o interesse de clube da Arábia SauditaCruz-Maltino define valor para negociar o lateral-direito, um dos destaques da equipe na temporada, mas não pretende se desfazer do atleta
Um dos destaques do Vasco em boa parte da temporada, Paulo Henrique entrou na mira de um clube da Arábia Saudita, com nome ainda não revelado. Assim, os representantes do jogador, que foi eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão 2025, receberam o contato dos sauditas nas últimas semanas. A informação é do portal “ge”.
Nesse sentido, ainda não há uma proposta oficial, apenas a manifestação do interesse. Recentemente, clubes da Itália e da Alemanha também fizeram sondagens pelo atleta, que esteve entre os convocados do técnico Carlo Ancelotti no segundo semestre, em duas convocações.
Diante disso, o Cruz-Maltino estipulou que só libera o atleta por cerca de US$ 10 milhões, o equivalente a R$ 55,3 milhões. Por outro lado, Paulo Henrique está feliz e consolidado na equipe carioca e não pretende sair neste momento. O lateral-direito entende que a permanência é importante para tentar uma vaga entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026.
Cabe destacar que o atleta tem contrato longo com o Vasco, válido até dezembro de 2028. Ao longo da última temporada, o defensor viveu o melhor momento da carreira, com 13 participações diretas para gols cruz-maltinos: cinco tentos e oito assistências.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar