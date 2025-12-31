Palmeiras faz consulta pelo meia Martin Ojeda, do Orlando City

Jogador argentino tem 27 anos e defende o clube norte-americano desde 2023 / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras realizou uma consulta pelo meia argentino Martin Ojeda, do Orlando City (Estados Unidos). Em busca de um meia para a próxima temporada, o Verdão fez contatos com representantes do atleta de 27 anos nos últimos dias. A informação é do portal “Nosso Palestra”. O jogador defende o clube norte-americano desde 2023. Por lá atuou em 130 oportunidades, com 33 gols marcados e 31 assistências. Apenas nessa temporada foram 42 aparições, balançando as redes em 20 oportunidades e distribuindo 14 passes para gol.

Segundo o site “oGol”, Ojeda foi o segundo jogador com mais chances de gol criadas (média de 2,38 por jogo) na temporada 2026 da MLS (Major League Soccer), o campeonato dos Estados Unidos. O jogador também é o quinto atleta em toda a competição com mais “passes-chave” (aquele que cria uma oportunidade de gol): 103 ao longo de todo o campeonato. Antes do Orlando City, Martín Ojeda também defendeu as cores de Racing (2018-2019), Huracán (2020) e Godoy Cruz (2020-2023), todos times da Argentina. O único título da carreira do atleta é o Campeonato Argentino da temporada 2018-19. Palmeiras busca reforços para o meio-campo O Palmeiras busca reforçar o setor de criação e não descarta a saída de Raphael Veiga, caso surja uma proposta considerada vantajosa para todas as partes. A chegada de um meia armador é prioridade dentro do planejamento para 2026. Além da sondagem a Martín Ojeda, o volante argentino Leonel Pérez, de 21 anos, que atua pelo Huracán, também foi oferecido ao Palmeiras. O jogador tem o mesmo grupo de representantes de Ojeda e desperta interesse de clubes italianos.