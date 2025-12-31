Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras faz consulta pelo meia Martin Ojeda, do Orlando City

Jogador argentino tem 27 anos e defende o clube norte-americano desde 2023
O Palmeiras realizou uma consulta pelo meia argentino Martin Ojeda, do Orlando City (Estados Unidos). Em busca de um meia para a próxima temporada, o Verdão fez contatos com representantes do atleta de 27 anos nos últimos dias. A informação é do portal “Nosso Palestra”.

O jogador defende o clube norte-americano desde 2023. Por lá atuou em 130 oportunidades, com 33 gols marcados e 31 assistências. Apenas nessa temporada foram 42 aparições, balançando as redes em 20 oportunidades e distribuindo 14 passes para gol.

Segundo o site “oGol”, Ojeda foi o segundo jogador com mais chances de gol criadas (média de 2,38 por jogo) na temporada 2026 da MLS (Major League Soccer), o campeonato dos Estados Unidos. O jogador também é o quinto atleta em toda a competição com mais “passes-chave” (aquele que cria uma oportunidade de gol): 103 ao longo de todo o campeonato.

Antes do Orlando City, Martín Ojeda também defendeu as cores de Racing (2018-2019), Huracán (2020) e Godoy Cruz (2020-2023), todos times da Argentina. O único título da carreira do atleta é o Campeonato Argentino da temporada 2018-19.

Palmeiras busca reforços para o meio-campo

O Palmeiras busca reforçar o setor de criação e não descarta a saída de Raphael Veiga, caso surja uma proposta considerada vantajosa para todas as partes. A chegada de um meia armador é prioridade dentro do planejamento para 2026.

Além da sondagem a Martín Ojeda, o volante argentino Leonel Pérez, de 21 anos, que atua pelo Huracán, também foi oferecido ao Palmeiras. O jogador tem o mesmo grupo de representantes de Ojeda e desperta interesse de clubes italianos. 

Vale lembrar que o Palmeiras já tem tudo certo com Marlon Freitas para reforçar o setor. O clube ainda não anunciou o jogador, que deve se apresentar normalmente com todo o elenco do Verdão no dia 4 de janeiro, quando jogadores e comissão técnica voltam aos trabalhos. Nos últimos dias, um impasse com relação a uma porcentagem dos direitos econômicos do volante travou a conclusão do negócio.

Tags

Palmeiras

