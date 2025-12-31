Pai de Gerson vê otimismo por acerto com Cruzeiro: “Projeto positivo”

Marcão Silva revela papo com Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, e volta a falar sobre desejo do volante em disputar a Copa

“A gente está indo bem (nas negociações). É focar na Copa do Mundo, mas o projeto Cruzeiro é muito positivo para o Gerson. Ele é um jogador pretendido por muitos clubes brasileiros. Quando chega de férias, claro, todo mundo quer”, disse à Itatiaia.

Com foco em disputar a Copa do Mundo em 2026 , Gerson, que defende o Zenit, da Rússia, pensa em retornar ao futebol brasileiro. Neste sentido, o Cruzeiro tem interesse em contratar o o volante para a próxima temporada. O empresário e pai do jogador, Marcos Silva, avalia a possibilidade de fechar o negócio e elogia projeto do clube celeste.

“Eu bati um papo com o Pedrinho. Gostei do papo com ele. Ele é um cara muito sincero, mineiro… Falei que temos o projeto Copa do Mundo. Esse projeto é muito importante. Ficaria muito feliz de ver meu filho na Copa. E ficar perto da Seleção, perto de todo mundo, fica mais fácil. Estou muito otimista com esse projeto”, completou.

Gerson deixou o Flamengo logo após o Mundial de Clubes, em julho, e acertou com o Zenit-RUS em uma transferência avaliada em 25 milhões de euros – o equivalente a R$ 160 milhões, à época. No futebol russo, ele enfrentou uma lesão e tem, no momento, apenas 15 partidas.

Como seria a negociação por Gerson

Para contratar Gerson, o Cruzeiro pensa em unir o útil ao agradável. Afinal, o Zenit tem interesse em Jonathan Jesus. Os europeus apresentaram uma oferta pelo atleta de R$ 8 milhões de euros (R$ 50,5 milhões) – valor que, a princípio, não interessa. No entanto, para tentar acertar com o volante, o zagueiro poderia ser envolvido, além de uma quantia considerável de dinheiro.