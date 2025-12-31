Modric relembra passagem de Mourinho pelo Real Madrid: “Fez Cristiano Ronaldo chorar”

Em entrevista a jornal italiano, o craque elogiou o técnico português e avaliou outros treinadores com quem trabalhou / Crédito: Jogada 10

Em entrevista ao jornal italiano “Corriere della Sera”, o meia Luka Modric revelou detalhes da passagem de José Mourinho pelo Real Madrid (Espanha). Na visão do craque, o português foi o técnico mais rígido com quem já trabalhou. Uma das passagens citadas pelo croata foi quando o “Special One” fez ninguém menos que Cristiano Ronaldo chorar no vestiário por conta de um erro tático. “Mourinho (é o mais rígido). Eu o vi fazer Cristiano Ronaldo chorar no vestiário, um homem que se entrega totalmente em campo, porque, por uma vez, ele não perseguiu o lateral adversário. Mourinho é muito direto com os jogadores, mas é honesto. Ele tratou Sergio Ramos e o recém-chegado da mesma forma: se ele tivesse que te dizer alguma coisa, ele diria. A honestidade é fundamental”, relatou Modric.

Mourinho e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos na equipe merengue entre os anos de 2010 e 2013. Juntos, os dois conquistaram uma Copa do Rei da Espanha (2010-11), um Campeonato Espanhol (2011-12) e uma Supercopa da Espanha (2012). O meia também revelou que Mourinho foi fundamental para a sua chegada ao Real Madrid, clube que defendeu por 13 anos. O jogador rasgou elogios ao treinador: “Ele é especial. Como treinador e como pessoa. Foi ele quem me quis no Real Madrid. Sem Mourinho, eu nunca teria chegado lá. Lamento tê-lo tido apenas por uma temporada”. Sob o comando do português, o craque conquistou a Supercopa da Espanha, mas a relação durou apenas até junho de 2013, quando Mourinho deixou o clube rumo ao Chelsea (Inglaterra). Modric também elogia Ancelotti e Allegri Na mesma entrevista, Modric avaliou outros treinadores do alto escalão europeu com quem trabalhou. Sobre Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, o croata o classificou como seu técnico favorito: “É o número um. Pela forma de ser, não é apenas pelas suas qualidades no banco. Falávamos do Milan e da cidade de Milão quando estávamos em Madri. Para ele, este lugar também é único”