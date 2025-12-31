Modric relembra passagem de Mourinho pelo Real Madrid: “Fez Cristiano Ronaldo chorar”Em entrevista a jornal italiano, o craque elogiou o técnico português e avaliou outros treinadores com quem trabalhou
Em entrevista ao jornal italiano “Corriere della Sera”, o meia Luka Modric revelou detalhes da passagem de José Mourinho pelo Real Madrid (Espanha). Na visão do craque, o português foi o técnico mais rígido com quem já trabalhou. Uma das passagens citadas pelo croata foi quando o “Special One” fez ninguém menos que Cristiano Ronaldo chorar no vestiário por conta de um erro tático.
“Mourinho (é o mais rígido). Eu o vi fazer Cristiano Ronaldo chorar no vestiário, um homem que se entrega totalmente em campo, porque, por uma vez, ele não perseguiu o lateral adversário. Mourinho é muito direto com os jogadores, mas é honesto. Ele tratou Sergio Ramos e o recém-chegado da mesma forma: se ele tivesse que te dizer alguma coisa, ele diria. A honestidade é fundamental”, relatou Modric.
Mourinho e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos na equipe merengue entre os anos de 2010 e 2013. Juntos, os dois conquistaram uma Copa do Rei da Espanha (2010-11), um Campeonato Espanhol (2011-12) e uma Supercopa da Espanha (2012).
O meia também revelou que Mourinho foi fundamental para a sua chegada ao Real Madrid, clube que defendeu por 13 anos. O jogador rasgou elogios ao treinador: “Ele é especial. Como treinador e como pessoa. Foi ele quem me quis no Real Madrid. Sem Mourinho, eu nunca teria chegado lá. Lamento tê-lo tido apenas por uma temporada”.
Sob o comando do português, o craque conquistou a Supercopa da Espanha, mas a relação durou apenas até junho de 2013, quando Mourinho deixou o clube rumo ao Chelsea (Inglaterra).
Modric também elogia Ancelotti e Allegri
Na mesma entrevista, Modric avaliou outros treinadores do alto escalão europeu com quem trabalhou. Sobre Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, o croata o classificou como seu técnico favorito: “É o número um. Pela forma de ser, não é apenas pelas suas qualidades no banco. Falávamos do Milan e da cidade de Milão quando estávamos em Madri. Para ele, este lugar também é único”
O meia também elogiou Massimiliano Allegri, seu atual treinador no Milan: “Ele tem uma personalidade incrível. É parecido com Ancelotti: sensível e divertido. Mas em campo, na condição de treinador, é um maestro, conhece o futebol como poucos. Fico feliz que ele seja hoje o meu treinador”.
Por fim, o craque revelou alguns dos seus ídolos no futebol: “Sem contar com (Zvonimir) Boban, era Francesco Totti. A liga italiana tinha jogadores fabulosos, olhava para eles e dizia que queria jogar assim”, concluiu.