Mercado da bola: veja mais novidades desta quarta (31): pendência por Arana; Paulo Henrique cobiçado

Entrave entre estafe de Arana e Atlético atrasa negócio com o Flu, enquanto Terans segue no Uruguai e lateral-direito cruz-maltino é sondado / Crédito: Jogada 10

No apagar das luzes de 2025, o mercado da bola segue intenso. Afinal, no último dia do ano, algumas negociações avançaram, enquanto outras ainda dependem da resolução de determinadas pendências para se concretizar. É o caso do interesse do Fluminense pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, que segue em curso, mas ainda não teve um final feliz por causa de um entrave do estafe do atleta com o Atlético Mineiro. Confira abaixo outras novidades do mercado. Impasse por Arana O Fluminense avançou na negociação para contratar Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG. Uma pendência entre o estafe do jogador e o Galo, no entanto, impede a conclusão do acordo. O clube carioca acertou compra, contrato e valores, enquanto representantes do jogador discutem condições finais com o clube mineiro.

Terans segue em solo uruguaio Com a reta final de 2025, o empréstimo de David Terans ao Peñarol, do Uruguai, se encerra, entretanto o jogador não deve retornar ao Fluminense para a próxima temporada. Isso porque o uruguaio sofreu uma grave lesão e está de fora dos gramados desde outubro. Paulo Henrique, do Vasco, cobiçado Um dos destaques do Vasco em boa parte da temporada, Paulo Henrique entrou na mira de um clube da Arábia Saudita, com nome ainda não revelado. Assim, os representantes do jogador, que foi eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão 2025, receberam o contato dos sauditas nas últimas semanas. Peixe de olho em Lima O Santos fez uma consulta ao Fluminense sobre a situação do meio-campista Lima, de 29 anos. O Peixe, no entanto, não efetuou proposta pelo jogador. O clube avalia o atleta como uma boa opção para o setor por conta da sua versatilidade e experiência em competições de alto nível.

Cruzeiro encaminha empréstimo de Tevis A diretoria do Cruzeiro alterou o planejamento traçado para o ataque visando o início da temporada de 2026. Após recusar uma investida inicial considerada insatisfatória, o clube mineiro aceitou uma nova proposta do Yokohama Marinos, do Japão, e encaminhou a saída do jovem atacante Tevis. A negociação avançou significativamente, quando a Raposa deu o aval definitivo para os termos apresentados pelos asiáticos. Arias cita prioridade no Brasil Desde que deixou o Fluminense, Jhon Arias ainda não conseguiu se firmar com a camisa do Wolverhampton, da Inglaterra, que está na lanterna da Premier League. Diante desse cenário, o colombiano tem despertado o interesse de alguns clubes brasileiros. Entretanto, apontou a sua prioridade caso volte a atuar no país: o Tricolor de Laranjeiras. São Paulo fecha acordo com o River O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (31) um acordo com o River Plate (Argentina) envolvendo três jogadores, com definições contratuais e divisão de direitos econômicos. O negócio prevê a transferência definitiva do meio-campista Giuliano Galoppo para o clube argentino e a chegada em caráter permanente do lateral-esquerdo Enzo Díaz e do atacante Gonzalo Tapia ao clube paulista.